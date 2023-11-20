В России ожидают рекордно теплые ноябрь и декабрь

116

Текущий год станет самым жарким в мире за всю историю метеорологических наблюдений. Такие температурные показатели стали результатом как антропогенных, так и природных факторов, рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, в беседе с ТАСС.

"Расчёты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими", - подчеркнул эксперт со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации.

Факторами формирования такого температурного режима стали повышение концентрации газов (оказывающее прямое влияние на парниковый эффект) и температура в Тихом океане.

Вильфанд пояснил, что сочетание повышения концентрации газов и Эль-Ниньо (повышение температуры в экваториальной части Тихого океана. - Ред.) представляет немалую опасность, пишет tsargrad.tv.