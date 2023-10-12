В реку в районе Жигулевска выпустили более 16,5 тысячи мальков стерляди. Молодь привезли из Калининского рыбопитомника Саратовской области, сообщает СОВА.
Мальков довезли до Самарской области на специализированном грузовике в контейнерах. Для комфорта стерляди была настроена циркуляция кислорода, чтобы рыба добралась без ущерба.
Главное условие для переезда мальков - вес их должен превышать полтора грамма. Стерлядь является рыбой особо ценной породы. Она занесена в Красную книгу Самарской области. Ее вылов запрещен в любое время года. Поэтому подобные мероприятия по выпуску молоди в Волгу регулярны и являются компенсацией причиненного ущерба водным ресурсам предприятиями.
Инспектор отдела государственной рыбоохраны Самарской области Алексей Ильин отметил:
- Пока лед не встанет, мы выпускаем рыбу, биоресурс восполняется. Дальше будет сазан и толстолобик.
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