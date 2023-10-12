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В реку в районе Жигулевска выпустили более 16,5 тысячи мальков стерляди. Молодь привезли из Калининского рыбопитомника Саратовской области, сообщает СОВА.

Мальков довезли до Самарской области на специализированном грузовике в контейнерах. Для комфорта стерляди была настроена циркуляция кислорода, чтобы рыба добралась без ущерба.



Главное условие для переезда мальков - вес их должен превышать полтора грамма. Стерлядь является рыбой особо ценной породы. Она занесена в Красную книгу Самарской области. Ее вылов запрещен в любое время года. Поэтому подобные мероприятия по выпуску молоди в Волгу регулярны и являются компенсацией причиненного ущерба водным ресурсам предприятиями.



Инспектор отдела государственной рыбоохраны Самарской области Алексей Ильин отметил:

- Пока лед не встанет, мы выпускаем рыбу, биоресурс восполняется. Дальше будет сазан и толстолобик.

Фото: freepik.com