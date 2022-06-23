В питомнике Самарского зоопарка появился маленький косуленок

109

В питомнике Самарского зоопарка в п. Формальный появился маленький косуленок!

Жители Кинельского района прогуливаясь по лесу услышали звук, похожий на выстрел, и направились выяснить, что случилось. Недалеко от предположительного места выстрела они обнаружили детеныша косули. Люди несколько часов пытались обнаружить следы косули-матери, но не найдя ее, и предположив самое худшее, забрали малыша, опасаясь за его жизнь.

Сейчас малышка находится в питомнике в заботливых руках зоологов, сообщается в группе зоопарка.