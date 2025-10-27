68

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получены консультации: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением в первой половине дня 27 октября местами в Самарской области ожидается туман при ухудшением видимости 500 м. и менее».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»