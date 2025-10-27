Я нашел ошибку
мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
В России предложили отложить требования к локализации такси для самозанятых
В Тольятти задержали подозреваемого в квартирной краже после застолья
Родители могут отказаться от покупки, сделанной ребенком через их аккаунт
Большинство самарцев поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов
В Самарской области за выходные задержали 59 нетрезвых водителей
В аэропорту Самары сняты временные ограничения на полеты
В первой половине дня 27 октября местами в Самарской области ожидается туман

27 октября 2025 09:18
68
в первой половине дня 27 октября местами в Самарской области ожидается туман

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получены консультации: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением в первой половине дня 27 октября местами в Самарской области ожидается туман при ухудшением видимости 500 м. и менее».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

В центре внимания
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
14
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
611
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
550
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
477
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
575
