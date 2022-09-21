В Новокуйбышевске полицейские провели уборку леса в поселке Гранный

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К Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия» присоединились сотрудники ДЧ регионального главка полиции.



В Самарской области сотрудники полиции ежегодно принимают участие в субботниках в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», которая проводится с целью патриотического и экологического воспитания, охраны природной среды и ее ресурсов.



Так, первыми к экологической акции присоединились сотрудники дежурной части ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские провели уборку лесной территории поселка Гранный города Новокуйбышевск. Общими силами дружная команда сотрудников полиции привела в порядок территорию, очистив ее от бытового мусора, старых веток и листьев.



В завершение мероприятия начальник дежурной части областного главка МВД полковник полиции Андрей Акимов отметил: «Подобные акции чрезвычайно важны, чистота природы зависит от каждого человека. Вместе мы – сила!»



Полицейские, в свою очередь, рассказали, что они с большим удовольствием не только поучаствовали в облагораживании территории своего региона, но и показали другим положительный пример бережного отношения к природе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО