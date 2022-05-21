В ночные часы 22-24 мая в Самарской области ожидаются заморозки

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По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 22-24 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 С.



В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.



Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям.



Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период. Необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.



Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.



Вероятна угроза возникновения пожаров в жилье в связи увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления.



Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона быть предельно внимательными. Для предотвращения пожаров напоминаем основные правила использования отопительных приборов:



- обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть.



- никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов. Обогреватели должны включаться в сеть только посредством вилок через розетки заводского изготовления, находящиеся в исправном состоянии.



- ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы и топящуюся печь без присмотра. Соблюдение правил пожарной безопасности в быту сохранит вашу жизнь и имущество!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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