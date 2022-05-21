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В ночные часы 22-24 мая в Самарской области ожидаются заморозки

21 мая 2022 14:46
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Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период.

По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 22-24 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 С.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период. Необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Вероятна угроза возникновения пожаров в жилье в связи увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона быть предельно внимательными. Для предотвращения пожаров напоминаем основные правила использования отопительных приборов:

- обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть.

- никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов. Обогреватели должны включаться в сеть только посредством вилок через розетки заводского изготовления, находящиеся в исправном состоянии.

- ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы и топящуюся печь без присмотра. Соблюдение правил пожарной безопасности в быту сохранит вашу жизнь и имущество!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   pixabay

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