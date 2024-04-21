Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +23, +28°С.
22 апреля в регионе без осадков, до +28°С
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза
Одна из них нанесла другой ножевое ранение в живот. Первую помощь женщине оказали полицейские.
На трассе «Самара — Бугуруслан» поссорились две пьяные велосипедистки
Тольяттинские гребцы претендуют на международные старты в составе сборной России
Банк службы крови региона пополнился на 360 литров донорской крови. Впервые стали донорами 36 человек.
Почти 800 жителей губернии сдали кровь в Национальный день донора
Старайтесь оставлять велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.
ГУ МВД СО: гарантированный способ защиты от кражи велосипеда – не оставлять его без присмотра
В РФ вырос спрос на шенгенские визы
В РФ вырос спрос на шенгенские визы
В Самарской области полицейские провели профилактические мероприятия с детьми
В Самарской области полицейские провели профилактические мероприятия с детьми
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.65
EUR 99.58
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
Начальник ГИБДД СО Юрий Некрасов принял участие в брифинге с представителями мотосообществ региона
Студенты самарского ВУЗа навели порядок в сквере «Экономистов»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза

21 апреля 2024 17:22
95
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, с сохранением вечером 21апреля.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при при грозе рекомендует:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Погода

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +23, +28°С.
21 апреля 2024, 17:41
22 апреля в регионе без осадков, до +28°С
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +23, +28°С. Экология
52
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +25, +27°С.
20 апреля 2024, 17:26
21 апреля в регионе местами небольшой дождь, до +27°С
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +25, +27°С. Экология
369
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
19 апреля 2024, 18:10
20 апреля в регионе пасмурно, без осадков, до +24°С
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С. Экология
429

В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
213
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024  11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
317
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
21 апреля 2024  10:57
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
331
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
20 апреля 2024  14:44
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
452
За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях. 
19 апреля 2024  19:17
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов АВТОВАЗа с 54-летием выпуска ВАЗ-2101
1588
Весь список