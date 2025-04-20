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В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза

20 апреля 2025 15:28
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С сохранением вечером.

В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза с сохранением вечером.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию;

Для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно иметь как можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасной позой считается следующая: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени. Можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак.Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Погода Самара

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