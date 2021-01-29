В администрации Самары сообщили о том, зачем были вырублены крупные ели в поселке Мехзавод

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Там заявили, что это необходимо для строительства очередного дома, и зеленые насаждения будут восстановлены, пишет Самру.ру.

"В адрес департамента городского хозяйства и экологии обратился застройщик микрорайона "Новая Самара", - пояснили в мэрии. - В соответствии с действующим законодательством департаментом выданы порубочные билеты, денежные средства на восстановление этих зелёных насаждений застройщиком внесены в бюджет".

Ранее о спиленных деревьев рассказали в твиттере жители Мехзавода. Под фотографиями много возмущенных комментариев:

"Для жителей злосчастных аварийных двухэтажек на 1 квартале п. Мехзавод, которые никак расселить не могут, эти деревья единственной радостью и были. Рядом только высоковольтная вышка, грязь с Московского шоссе и баннерная сетка, которой они огорожены. Последней радости лишили..."

"Чтобы это дерево выросло, нужны будут десятилетия. Город остаётся без зеленых легких"

"Кошмар какой! Такие деревья пилить - кощунство просто"