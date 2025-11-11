В 2025 году площадь лесных пожаров в регионе сократилась в 11 раз

150

За прошедший пожароопасный сезон, который длился с 25 марта по 1 ноября, на землях лесного фонда зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади порядка 54 га. Самарская область выполнила показатель федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» по сокращению площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году. Также потери лесного хозяйства вследствие лесных пожаров снизились в 45 раз в сравнении с прошлыми сезонами. Так, средний показатель 2020-2024 годов составил 12,9 млн рублей, в 2025 году – 286,94 тыс. рублей.

«Все пожары ликвидированы в первые сутки с момента обнаружения, чрезвычайные ситуации не допущены. Для ликвидации лесных пожаров было привлечено 246 единиц техники и 676 человек. За счет слаженности действий пожарных служб, средняя площадь одного пожара, в сравнении с 2024 годом, уменьшилась в 11 раз и составила полтора гектара», – прокомментировал руководитель управления лесного и пожарного надзора минприроды Самарской области Алексей Шекунов.

В этом году 97 % лесных пожаров возникло в связи с неосторожным обращением человека с огнем, а также по причине перехода огня с сопредельных к лесу территорий. Небольшие, разрозненные лесные участки в Самарской области, сконцентрированные у населенных пунктов и дорог, создают условия для увеличения числа возгораний и осложняют непрерывный надзор за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Тем не менее, оперативность лесопожарных служб как в 2024 году, так и в 2025 году составила более 96 %, а средняя площадь лесных пожаров на момент обнаружения составила 0,9 га, что на 1,4 га меньше среднепятилетних значений.

«Неблагоприятные погодные условия, повлекшие возникновение крупного лесного пожара в Рачейском лесничестве на площади 530 га, привели к значительному превышению показателя предельной горимости лесов в прошлом году. Конечно, отсутствие осадков повышенные классы пожарной опасности периодически усугубляют условия прохождения пожароопасного сезона. В этом сезоне крупных пожаров допущено не было», – рассказал Алексей Шекукнов.

По всем лесным пожарам материалы сформированы и переданы в территориальные подразделения управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области.

«В целом сезон оценивается как спокойный, без крупных лесных пожаров. Сработала хорошо и система видеонаблюдения за лесами, состоящая из 55 камер, и система патрулирования лесов, и оснащенность наших лесопожарных служб», – добавил Шекунов.

К 2025 году благодаря федеральной и региональной поддержке минприроды Самарской области обновило автопарк техники на всех 17 лесопожарных станциях региона: в техническом оснащении они имеют 178 единиц техники и 725 единиц оборудования. Сейчас требуется небольшая замена шанцевого инструмента и ранцевых огнетушителей, которые планируют обновить в 2026 году.

«В качестве превентивных мер каждый год мы начинаем с отработки сопредельных территорий. У нас более 5 тысяч участков, которые граничат с гослесфондом. Это земли сельхозназначения, земли промышленности, которые мы обследуем на предмет пожарного обустройства территорий и информируем коллег из других служб, что необходимо повлиять на собственников для обеспечения пожарной безопасности. Дополнительно мы проводим проверку арендаторов лесных участков: пункты сосредоточения пожарного инвентаря, весь шанцевый инструмент», – рассказал Алексей Шекунов.

Контроль за пожарной обстановкой и соблюдением правил пожарной безопасности в лесах осуществляется путем патрулирований силами лесопожарных формирований, лесничеств и министерства по 704 маршрутам общей протяженностью почти 70 тыс. км. В пожароопасный сезон численность патрульных групп, задействованных в патрулировании лесов, ежедневно составляло не менее 48 единиц – по 2 сотрудника в каждой группе. В 2025 году министерство продолжило профилактическую работу, чтобы люди знали, как не допустить пожаров в лесу.

«Активно проводим разъяснительную работу с жителями на сходах граждан сельских поселений, проводим открытые уроки в школах, где объясняем юным жителям, как себя нужно вести в лесу. Ну и, конечно, большой блок работы в СМИ. Такая деятельность у нас никогда не прекращается», – добавил Алексей Шекунов.

С 2022 года в 4 раза увеличено административное наказание за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Если вследствие такого нарушения возник лесной пожар, то штраф на граждан составляет от 50 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 млн. За прошедший сезон минприроды составило порядка 20 протоколов на сумму более 560 тысяч рублей. Правила пожарной безопасности действуют вне зависимости от сезонности. Отличие в том, что в течение пожароопасного сезона запрещено разведение костров и может быть введен полный запрет на посещение лесов из-за высокого класса пожарной опасности: в 2025 году запрет на посещение лесного фонда вводился 3 раза. В минприроды подчеркнули, что правила нужно соблюдать всегда. На практике лесные пожары случаются и зимой.

«Несколько лет назад в декабре недобросовестные граждане разожгли покрышки в Ново-Буянском лесничестве. Огонь распространился на лесную подстилку – выезжали на тушение, и у нас был зарегистрирован лесной пожар. Но это, скорее, единичный случай», – прокомментировал Шекунов.

Для защиты лесов от пожаров в течение всего сезона проводилась работа по их противопожарному обустройству.

«В этом году по госзаданию мы проложили порядка 160 км новых минполос и прочистили порядка 26 тысяч км существующих. То есть мы проводим их обновление минимум дважды в течение пожароопасного сезона, чтобы минполосы не теряли свою противопожарную функцию», – прокомментировал директор подведомственного минприроды региона госучреждения «Самаралес» Сергей Логунов.

До 2030 года по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» планируется приобрести еще 13 единиц лесопожарной техники, 3 из них будет закуплено уже в следующем году.

Фото: pxhere.com