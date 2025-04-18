Установлен запрет пребывания граждан в лесах Самарской области с 19 по 21 апреля

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В связи с высоким риском возникновения лесных пожаров, сохранением в предстоящие дни преимущественно сухой ветреной погоды, а также в целях недопущения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Установлен запрет пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Самарской области с 19 по 21 апреля на территории 12 лесничеств Самарской области (Безенчукское, Большеглушицкое, Волжское, Кинельское, Кинель-Черкасское, Красноярское, Нефтегорское, Ново-Буянское, Похвистневское, Рачейское, Ставропольское, Шигонское).