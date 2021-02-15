Ученые просят закрыть дельфинарии

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Фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе займется подготовкой поправок в природоохранное законодательство, касающихся защиты дельфинов и других морских млекопитающих, сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Дельфины – прекрасные существа, все их любят. Но, к сожалению, в целом на планете отношение к дельфинам не красит человеческий род. Промысел был запрещен, но остались дельфинарии, нелегальная продажа, безудержное траление морского дна – все это приводит к гибели морских млекопитающих. Ситуацию нужно менять», – сказал Сергей Миронов в ходе видеоконференции со специалистами в области изучения и зашиты дельфинов.

Он отметил, что «Справедливую Россию», общественность и экспертов далеко не все устраивает в законе об ответственном отношении к животным, который был принят два года назад. Ситуация с черноморскими дельфинами по-прежнему остается сложной, популяция животных неуклонно сокращается в первую очередь из-за деятельности человека – безудержного вылова рыбы и загрязнения акватории.

Директор сочинского научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей посетовала, что в настоящее время у специалистов недостаточно полномочий и технических возможностей по исследованию животных, которые ежегодно выбрасываются на берег. Без таких исследований установить точную причину гибели дельфинов невозможно. Кроме того, она рассказала, что часто морские млекопитающие гибнут в рыболовных сетях.

«На каждое судно можно было бы установить видеорегистраторы, чтобы контролировать соблюдение правил, согласно которым если дельфин попал в сети, то вылов должен быть остановлен на 24 часа. Также можно устанавливать на сети отпугивающие устройства», – предложила она.

Говоря о содержании дельфинов в неволе, Белей высказалась за постепенное закрытие дельфинариев, так как условия в них не могут заменить естественную среду обитания. В итоге животные часто болеют и погибают. «Международная практика показывает, что дельфины могут вернуться к нормальной жизни в море, если их выпустить обратно. И напротив – когда их вылавливают и помещают в дельфинарий, это для них огромный стресс, ведь они очень привязаны к своим сородичам», – сказала эксперт.

Эту же точку зрения поддержала и научный директор центра Татьяна Денисенко, которая обратила внимание на то, что дельфины могут быть переносчиками опасных для человека инфекций. «Дельфины в неволе часто болеют, и их лечат антибиотиками. В итоге появляются устойчивые к лекарствам микроорганизмы, которые опасны для людей», – отметила она.

По ее словам, для борьбы с незаконным оборотом дельфинов нужно вводить генные паспорта этих млекопитающих, так как существующая система чипирования неэффективна.

Сотрудник Карадагской научной станции в Крыму Александр Агафонов считает, что для дельфинариев нужно вводить строгие требования, что позволит сократить число организаций, где не создают должных условий для животных. «Черноморских дельфинов добывать нельзя – они занесены в Красную книгу. Тем не менее, в последние годы дельфинарии растут, как грибы, и откуда-то там дельфины берутся. Конечно, надо закрыть все временные и передвижные дельфинарии, где животные, как «ихтиандры» в банках. Многие страны приняли законы, что дельфинарии могут работать, пока там есть дельфины и пока они не умрут естественным образом, а новых не отлавливать», – сказал ученый.

«Я как депутат готов инициировать изменения в законодательстве и как минимум делать депутатские запросы и в прокуратуру, и в природоохранные ведомства, чтобы помогать вам», – заверил специалистов Сергей Миронов.

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