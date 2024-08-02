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Циклон продолжит заливать дождями Русскую равнину и Урал

2 августа 2024 09:59
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Циклон продолжит заливать дождями Русскую равнину и Урал

Август принял у июля дождливую и прохладную эстафету. Циклон-долгожитель будет и дальше портить погоду на огромной территории.

Накануне под его влиянием в Татарстане снова раскрутился смерч. К счастью, торнадо прошел вдалеке от населенного пункта и никаких разрушений не вызвал. Уфу накрыл мощнейший ливень. Интенсивность его была такой, что уже спустя пару минут по дорогам и тротуарам неслись бурные потоки. Затопило частный сектор. Под воду также ушли улицы в самом центре города. По данным местной метеостанции, всего за полтора часа на столицу Башкирии обрушилось 25 миллиметров осадков.

Из-за непрекращающихся дождей сложная гидрологическая обстановка сохраняется и в Челябинской области. Люди, живущие на южных окраинах Миасса, жалуются, что вода стоит в домах и на участках уже неделю. Потоп оставил многих не только без крова, но и без урожая.

Сегодня по-прежнему в зоне дождливой погоды окажется огромная территория от берегов Енисея до побережья Балтики. Однако в большинстве регионов интенсивность осадков уже будет небольшой. И только в горах Южного Урала, местами на Верхней Волге и в Среднем Приобье может выпасть до 10-20 миллиметров влаги, пишет Смотрим.

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