Теплый декабрь в Сочи спровоцировал раннее цветение мимозы и подснежников

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Теплая осень без отрицательных температур и аналогичный декабрь в Сочи спровоцировали раннее цветение мимозы, подснежников и морозника, рассказала РИА Новости ведущий научный ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.

"Этой осенью и в декабре не было отрицательных температур. Подснежник ризенский зацветает обычно в 20-х числах декабря. В этом году зацвел на неделю раньше. Мимоза снова распустилась раньше - в декабре, но позже, чем в 2021 году. А вот морозник, который обычно расцветает с конца января по февраль, расцвёл почти на месяц раньше необходимого срока", - сказала Солтани.

Сейчас в Сочи температура воздуха держится в пределах десяти градусов тепла, в нескольких районах курорта солнечно.

Фото из открытых источников