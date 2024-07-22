Температура воды в Волге у Самары превышает +22 градуса

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Минувшие выходные в Самарской области выдались не самыми теплыми, а в Самаре прошла гроза. Несмотря на это, вода в главной реке губернии остается теплой. Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 22 июля 2024 года.

— Температура воды на Саратовском водохранилище у Самары превышает +22 градуса, — следует из данных Приволжского УГМС.

Примерно такая же вода была в Волге у берегов Самары и в последние несколько дней, пишет Самара-КП.

Стабильной остается вода и в Саратовском водохранилище возле Сызрани – около +24 градусов. В Куйбышевском водохранилище возле Тольятти вода стала чуть прохладнее – примерно +23 градуса.