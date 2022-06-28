Сызранский школьник вошел в число лучших художников российского эко-конкурса

42

Благотворительный проект «Поколение М» подвел итоги всероссийского экологического конкурса «Познаем мир с фиксиками». Среди сотен участников со всей страны приз зрительских симпатий завоевал юный художник из Сызрани Никита Карпов, нарисовавший комикс с героями легендарного мультсериала.

Экологический конкурс «Познаем мир с фиксиками» проходил на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М». В нем принимали участие дети в возрасте 6-10 лет со всей России. Ребята изучали размещенные на сайте мастер-классы профессора Чудакова, знакомились с полезными эко-привычками и учились сохранять природу. Для участия в конкурсе школьники должны были выполнить творческое задание: нарисовать комикс на тему сохранения окружающего мира или сделать своими руками что-нибудь полезное из предметов, уже бывших в употреблении.

В число лучших художников конкурса вошел сызранский школьник Никита Карпов. Он нарисовал цветными карандашами комикс с любимыми героями «Фиксиков» – Симкой и Ноликом, которые помогают детям узнавать технический мир и беречь природу. Мальчику нравится техника, он любит роботов и модели автомобилей – у него даже есть своя коллекция маленьких машин. А еще Никита очень активный и увлекающийся, любит общаться с друзьями и всегда принимает участие в школьных мероприятиях. Про конкурс «Поколение М» мальчик узнал от своего учителя и загорелся идеей в нем поучаствовать.