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Студенты изменят привычки ради сохранения благоприятного климата

28 апреля 2021 10:15
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Студенты изменят привычки ради сохранения благоприятного климата

Общероссийская программа «Зеленые вузы России» Движения ЭКА и Ассоциация «зеленых» вузов запустили новую волну квеста «ПроКлимат». Его цель - рассказать студентам о глобальной проблеме изменения климата и ее последствиях для России и вовлечь молодежь в доступные повседневные действия для снижения углеродного следа. Самые активные участники квеста получат призы.

В России за последние 20 лет количество природных аномалий: пожаров, наводнений, резких температурных перепадов - увеличилось в 2 раза, что является проявлением глобального изменения климата. На территории нашей страны температуры примерно в 2,5 раза больше, чем в среднем по миру, поэтому в России особенно важно участие каждого гражданина в решении проблемы. 

Квест «ПроКлимат» поможет юным россиянам, обучающимся в вузах, узнать о причинах и последствиях изменения климата, исследовать возможные решения проблемы и познакомить с темой свое окружение. Квест включает в себя 2 уровня по 12 заданий, многие из которых доступны для выполнения в онлайн-режиме. Участникам предстоит создать мемы, организовать просмотр фильма, снять видеоролик, провести акцию и многое другое. 

Для участие в квесте необходимо: 

  • собрать команду единомышленников (от 3 до 10 человек);
  • зарегистрироваться на сайте: проклимат.вузэкоквест.рф;
  • выполнить задания.

20 команд, набравшие наибольшее количество баллов в двух уровнях квеста, выиграют экоподарки, а по два представителя от каждой группы - поездку на Всероссийский слет «зеленых» вузов, который состоится осенью 2021 года.

«Изменение климата - это глобальная проблема, негативные последствия которой все интенсивнее проявляются на территории России. Поэтому сейчас важно участие каждого жителя страны в снижении своего углеродного следа и в борьбе с изменением климата. С помощью квеста «ПроКлимат» мы покажем, как студенты могут вносить в это вклад с помощью повседневных привычек и простых действий», - комментирует Екатерина Олейник, координатор общероссийской программы «Зеленые вузы России». 

Квест создан при поддержке Всероссийского конкурса «Доброволец России». 

Сайт: проклимат.вузэкоквест.рф  

Теги: климат конкурс ЭКА

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