Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
На Солнце практически исчезли пятна
На Солнце практически исчезли пятна
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области

17 августа 2025 12:48
131
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области

За последние несколько дней появилась информация о заморе рыбы в двух водоемах Самарской области. Сначала стало известно об озере Большое Лебяжье вблизи населенного пункта Воскресенка Волжского района.

«Специалисты взяли пробы воды по следующим показателям: азот нитритный, азот нитратный, азот аммонийный, водородный показатель (рН), нефтепродукты, химическое потребление кислорода (ХПК), фенолы, фосфаты (по фосфору), растворенный кислород, сероводород. Установлено: содержание азота аммонийного находилось на уровне 5,7 ПДК, нефтепродуктов — 2,6 ПДК, химического потребления кислорода — 9,5 ПДК, фенолов — 4,7 ПДК, водородный показатель — 8,97 ед. рН (6,5-8,5 ед. pH). Содержание остальных определяемых показателей находилось в пределах допустимых концентраций», — рассказали в Приволжском УГМС.

ПДК — предельно допустимая концентрация. Цифры выше 1 ПДК считают выше допустимой нормы, пишет 63.ру.

Через два дня появились сведения о заморе рыбы в озере Машкино в Тольятти.

Вот какой комментарий по ситуации и состоянию воды в водоеме дали в Приволжском УГМС:

«При визуальной оценке на поверхности воды пятна нефтепродуктов, масел, жиров и прочих примесей не обнаружены. В момент отбора мертвая рыба на акватории озера не обнаружена. В тупике СТ „Приозерье“ (у трансформаторной подстанции в районе 8 проезда) на берегу обнаружены 2 мертвые рыбы. В этом месте отобрана первая проба воды. Вторая проба воды взята в середине СТ „Приозерье“ (между 5 и 6 проездами). В первой точке содержание растворенного кислорода на глубине 0,2 м составило 7,09 мг/дм3, на глубине 1,0 м — 5,49 мг/дм3 (ПДК не менее 6,0 мг/дм3), водородный показатель — 7,90 ед. рН (ПДК 6,5-8,5 ед. pH), фенолов — 2,5 ПДК, химическое потребление кислорода (ХПК) — 3,0 ПДК. Содержание остальных определяемых показателей находилось в пределах допустимых концентраций. Во второй точке содержание растворенного кислорода на глубине 0,2 м составило 8,25 мг/дм3, на глубине 1,0 м — 7,73 мг/дм3 (ПДК не менее 6,0 мг/дм3), водородный показатель — 8,26 ед. рН (ПДК 6,5-8,5 ед. pH), фенолов — 3,5 ПДК, химическое потребление кислорода (ХПК) — 2,8 ПДК. Содержание остальных определяемых показателей находилось в пределах допустимых концентраций. Результаты анализа на показатель биохимическое потребление кислорода (БПК 5), острая токсичность, фитопланктон, зоопланктон, перифитон, зообентос будут сообщены дополнительно после окончания анализа».

Это не первые случаи замора рыбы в водоемах региона. В середине июля стало известно о массовой гибели рыбы в реке Падовка в Кинельском районе. А в начале июня подобная ситуация произошла на реке Свинуха в Волжском районе.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
198
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
189
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
513
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
564
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
537
Весь список