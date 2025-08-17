Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области

131

За последние несколько дней появилась информация о заморе рыбы в двух водоемах Самарской области. Сначала стало известно об озере Большое Лебяжье вблизи населенного пункта Воскресенка Волжского района.

«Специалисты взяли пробы воды по следующим показателям: азот нитритный, азот нитратный, азот аммонийный, водородный показатель (рН), нефтепродукты, химическое потребление кислорода (ХПК), фенолы, фосфаты (по фосфору), растворенный кислород, сероводород. Установлено: содержание азота аммонийного находилось на уровне 5,7 ПДК, нефтепродуктов — 2,6 ПДК, химического потребления кислорода — 9,5 ПДК, фенолов — 4,7 ПДК, водородный показатель — 8,97 ед. рН (6,5-8,5 ед. pH). Содержание остальных определяемых показателей находилось в пределах допустимых концентраций», — рассказали в Приволжском УГМС.

ПДК — предельно допустимая концентрация. Цифры выше 1 ПДК считают выше допустимой нормы, пишет 63.ру.

Через два дня появились сведения о заморе рыбы в озере Машкино в Тольятти.

Вот какой комментарий по ситуации и состоянию воды в водоеме дали в Приволжском УГМС:

«При визуальной оценке на поверхности воды пятна нефтепродуктов, масел, жиров и прочих примесей не обнаружены. В момент отбора мертвая рыба на акватории озера не обнаружена. В тупике СТ „Приозерье“ (у трансформаторной подстанции в районе 8 проезда) на берегу обнаружены 2 мертвые рыбы. В этом месте отобрана первая проба воды. Вторая проба воды взята в середине СТ „Приозерье“ (между 5 и 6 проездами). В первой точке содержание растворенного кислорода на глубине 0,2 м составило 7,09 мг/дм3, на глубине 1,0 м — 5,49 мг/дм3 (ПДК не менее 6,0 мг/дм3), водородный показатель — 7,90 ед. рН (ПДК 6,5-8,5 ед. pH), фенолов — 2,5 ПДК, химическое потребление кислорода (ХПК) — 3,0 ПДК. Содержание остальных определяемых показателей находилось в пределах допустимых концентраций. Во второй точке содержание растворенного кислорода на глубине 0,2 м составило 8,25 мг/дм3, на глубине 1,0 м — 7,73 мг/дм3 (ПДК не менее 6,0 мг/дм3), водородный показатель — 8,26 ед. рН (ПДК 6,5-8,5 ед. pH), фенолов — 3,5 ПДК, химическое потребление кислорода (ХПК) — 2,8 ПДК. Содержание остальных определяемых показателей находилось в пределах допустимых концентраций. Результаты анализа на показатель биохимическое потребление кислорода (БПК 5), острая токсичность, фитопланктон, зоопланктон, перифитон, зообентос будут сообщены дополнительно после окончания анализа».

Это не первые случаи замора рыбы в водоемах региона. В середине июля стало известно о массовой гибели рыбы в реке Падовка в Кинельском районе. А в начале июня подобная ситуация произошла на реке Свинуха в Волжском районе.