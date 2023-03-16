Стало известно, когда Волга выйдет из берегов около Самары

95

В 2023 году затворы водосливной плотины Жигулевской ГЭС могут открыть раньше привычного срока. Такой прогноз озвучил директор филиала «Русгидро» в Самарской области, директор станции Вячеслав Шепелев.

— Традиционно у нас это происходит во второй декаде апреля. В 2022 году мы получили необходимые задания и рекомендации 14 апреля и с 18-го числа начали их выполнять. В этом году сроки могут немного сдвинуться. Мы ожидаем, что задание получим 10 апреля, и уже 15-го числа начнется открытие, — пояснил Вячеслав Шепелев.

В 2022 году плотину на Жигулевской ГЭС открывали дважды. Первый раз — на период с 21 апреля по 20 мая. После этого в черте Самары традиционно подтопило пляжи. Через несколько дней после закрытия плотину открыли вновь. Это было связано с превышением уровня воды на Куйбышевском водохранилище.

После открытия водосливной плотины в Самарской области начнется вторая волна паводка. И она может продлиться до середины мая. По крайней мере, такие прогнозы давал начальник регионального ГУ МЧС России Олег Бойко.



Сейчас же в регионе идет первая волна половодья. Она началась 9 марта, на 20 дней раньше срока из-за резкого потепления и выпадения большого количества осадков. В настоящий момент под водой остаются 45 домов, 278 приусадебных участков, 6 низководных мостов и 3 участка автодорог. И, по прогнозам главы регионального ГУ МЧС, такая обстановка продержится до 16–17 марта. После этой даты может начаться отход талых вод и возвращение рек в свои берега, пишет 63.ру.