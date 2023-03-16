Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец купил машину у умершего человека
Самарец купил машину у умершего человека
Безработная самарчанка потеряла 1,4 млн рублей в погоне за «заманчивым» предложением о трудоустройстве
Безработная самарчанка потеряла 1,4 млн рублей в погоне за «заманчивым» предложением о трудоустройстве
В Самаре состоится премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище»
В Самаре состоится премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище»
Стало известно, когда Волга выйдет из берегов около Самары
Стало известно, когда Волга выйдет из берегов около Самары
Россияне считают, что нужно помогать детям с покупкой квартиры
Россияне считают, что нужно помогать детям с покупкой квартиры
В Самаре пройдет презентация номера журнала “Философские науки”
В Самаре пройдет презентация номера журнала “Философские науки”
В Самарской области телефонный террорист заминировал поезд
В Самарской области телефонный террорист "заминировал" поезд
В Самарской области ликвидируют несанкционированные свалки
В Самарской области ликвидируют несанкционированные свалки
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.75
0.56
EUR 80.88
0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Стало известно, когда Волга выйдет из берегов около Самары

16 марта 2023 12:00
95
Стало известно, когда Волга выйдет из берегов около Самары

В 2023 году затворы водосливной плотины Жигулевской ГЭС могут открыть раньше привычного срока. Такой прогноз озвучил директор филиала «Русгидро» в Самарской области, директор станции Вячеслав Шепелев.

— Традиционно у нас это происходит во второй декаде апреля. В 2022 году мы получили необходимые задания и рекомендации 14 апреля и с 18-го числа начали их выполнять. В этом году сроки могут немного сдвинуться. Мы ожидаем, что задание получим 10 апреля, и уже 15-го числа начнется открытие, — пояснил Вячеслав Шепелев.

В 2022 году плотину на Жигулевской ГЭС открывали дважды. Первый раз — на период с 21 апреля по 20 мая. После этого в черте Самары традиционно подтопило пляжи. Через несколько дней после закрытия плотину открыли вновь. Это было связано с превышением уровня воды на Куйбышевском водохранилище.

После открытия водосливной плотины в Самарской области начнется вторая волна паводка. И она может продлиться до середины мая. По крайней мере, такие прогнозы давал начальник регионального ГУ МЧС России Олег Бойко.

Сейчас же в регионе идет первая волна половодья. Она началась 9 марта, на 20 дней раньше срока из-за резкого потепления и выпадения большого количества осадков. В настоящий момент под водой остаются 45 домов, 278 приусадебных участков, 6 низководных мостов и 3 участка автодорог. И, по прогнозам главы регионального ГУ МЧС, такая обстановка продержится до 16–17 марта. После этой даты может начаться отход талых вод и возвращение рек в свои берега, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
149
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
149
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
287
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
361
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
15 марта 2023  12:47
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
370
Весь список