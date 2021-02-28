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Стало известно, какой будет погода в Самарской области в первую неделю весны. Синоптики подготовили прогноз на 1 и 2 марта.

— Первый день весны ожидается морозным. Днем переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Столбик термометра опустится до -15. Ночью холоднее, до -23 градусов, — сообщила синоптик Зарима Аношина.

2 марта возможен небольшой снег. Воздух прогреется до -2. Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду, пишет 63.ру.

Аномальные морозы постепенно отступают.