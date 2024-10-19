Стала известна судьба косули, которая бегала по Самаре

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Появились новые данные о лесном госте, которого видели несколько дней назад на улицах Самары. Речь идет об олененке (или точнее о косуле), бегавшем во дворах Ново-Садовой.

— Животное поймали. В течение часа после отлова олененок был выпущен в свою естественную среду, в место, где обитают взрослые представители того же вида, к которым он сможет присоединиться, — сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

В доказательство показали видео, как животное отпустили в лесу, пишет 63.ру.

Невольными свидетелями забега животного по городским локациям самарцы стали еще 16 октября.

— Лесная красотка бегает во дворах в районе Ново-Садовой. Она сначала за машиной спряталась, но потом быстро выскочила и сбежала куда-то дальше. Людей боится, — рассказывали горожане.

Как лесной зверь оказался в черте города, непонятно.

Фото: скрин видео Департамент охоты и рыболовства Самарской области / t.me