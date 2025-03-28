Я нашел ошибку
Главные новости:
Движение по улице XXII Партсъезда было открыто утром 27 марта.
В Самаре по улице XXII Партсъезда проехало более 8 тысяч автомобилей
Среднегодовая температура воздуха в Самаре перевалила за 7 градусов
Среднегодовая температура воздуха в Самаре перевалила за 7 градусов
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны можно на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей»
Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны можно на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей»
В Сызранском районе мотоциклист врезался в столб и погиб
В Сызранском районе мотоциклист врезался в столб и погиб
В Самаре объявлен старт конкурса стихотворений, эссе и иллюстраций "Всю душу выплесну в слова"
В Самаре объявлен старт конкурса стихотворений, эссе и иллюстраций "Всю душу выплесну в слова"
Матч с «Локомотивом» рассудит Сергей Иванов
Матч с «Локомотивом» рассудит Сергей Иванов
билайн adtech внедряет ИИ-помощник для создания текстов таргетированных SMS- рассылок
Билайн adtech внедряет ИИ-помощник для создания текстов таргетированных SMS- рассылок
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.83
-0.38
EUR 90.54
-1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Среднегодовая температура воздуха в Самаре перевалила за 7 градусов

28 марта 2025 14:02
112
Среднегодовая температура воздуха в Самаре перевалила за 7 градусов

Погода в Самарской области с каждым годом становится всё теплее. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

По его словам, 2024 год вошел в четверку самых теплых. Например, в Самаре средняя годовая температура воздуха составила 7,2 градусов при климатической норме в 6 градусов. Показатели выше были — например, в 2020 году среднегодовая температура составила 7,4 градуса.

Метеоролог отметил, что одной из аномалий года стала зима:

"В декабре температура воздуха превысила нормативные значения на три градуса, в январе — на шесть. Средний показатель по области был -4,3, а должен быть -10 градусов. Причем от 10 до 17 дней отмечались оттепели. В феврале средняя температура составила -9,4 градуса, что на 1 градус выше нормы. Но вот осадков в этом месяце выпало 18 мм, что составляет лишь 57% от нормы".

По данным Вячеслава Демина, минувший январь был одним из самых теплых с 1930 года (выше показатели фиксировали только в 2007 и 2020 годах). При этом изотерма этого месяца на четыре градуса выше показателей 1900 года:

"Тогда изотерма января составляла -14 градусов, в этом году -10 градусов. По этим данным видно, что зима потеплела в среднем на 4 градуса", пишет Волга-Ньюс.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
28 марта 2025  13:58
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
109
В Самаре с сегодняшнего дня временно перекроют участок улицы Мичурина
28 марта 2025  10:06
В Самаре с сегодняшнего дня временно перекроют участок улицы Мичурина
243
Глава региона пообщался с главврачами больниц и поликлиник Самарской области. Каждый из руководителей смог выразить свои пожелания и задать вопросы губернатору.
27 марта 2025  16:07
Вячеслав Федорищев передал главврачам медучреждений региона 87 новых машин неотложной помощи
465
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
27 марта 2025  12:22
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
371
В Самаре открыли для движения две дороги
27 марта 2025  10:03
В Самаре открыли для движения две дороги
407
Весь список