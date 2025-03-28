Среднегодовая температура воздуха в Самаре перевалила за 7 градусов

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Погода в Самарской области с каждым годом становится всё теплее. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

По его словам, 2024 год вошел в четверку самых теплых. Например, в Самаре средняя годовая температура воздуха составила 7,2 градусов при климатической норме в 6 градусов. Показатели выше были — например, в 2020 году среднегодовая температура составила 7,4 градуса.

Метеоролог отметил, что одной из аномалий года стала зима:

"В декабре температура воздуха превысила нормативные значения на три градуса, в январе — на шесть. Средний показатель по области был -4,3, а должен быть -10 градусов. Причем от 10 до 17 дней отмечались оттепели. В феврале средняя температура составила -9,4 градуса, что на 1 градус выше нормы. Но вот осадков в этом месяце выпало 18 мм, что составляет лишь 57% от нормы".

По данным Вячеслава Демина, минувший январь был одним из самых теплых с 1930 года (выше показатели фиксировали только в 2007 и 2020 годах). При этом изотерма этого месяца на четыре градуса выше показателей 1900 года:

"Тогда изотерма января составляла -14 градусов, в этом году -10 градусов. По этим данным видно, что зима потеплела в среднем на 4 градуса", пишет Волга-Ньюс.