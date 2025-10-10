Я нашел ошибку
Главные новости:
Для тушения пожара привлекались 15 специалистов и 7 единиц техники.
Огнеборцы ликвидировали пожар в 60 квартале Тольяттинского лесничества
Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Исправительную колонию № 3 УФСИН СО посетили представители облправительства
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
По поручению главы города ресурсоснабжающие компании вдвое увеличили количество своих аварийных бригад.
В Самаре увеличено до 21 число аварийных бригад
Глава региона подчеркнул: всех их объединяет любовь к Родине, к нашей стране, желание помогать нашим бойцам в выполнении задач СВО.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона "За содействие Вооруженным силам Российской Федерации"
Специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина.
Практикующий психолог развеял миф об обязательном удовольствии от работы
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 

10 октября 2025 17:29
142
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.

2 сентября 2025 года в России стартовал седьмой сезон акции «Сохраним лес». Это масштабный общественный проект, который объединяет людей по всей стране в деле сохранения и восстановления лесов. В Самарской области акция началась в начале октября в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». 

В этом году в рамках акции кроме высадки зеленых насаждений лесники проводят масштабную уборку в Волжском лесничестве вдоль гостевого маршрута международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника. В мероприятиях приняли участие общественные организации, ведомства, волонтеры предприятий. Всего порядка 600 человек.

"10 октября – завершающий день уборки. Сегодня было задействовано 3 погрузчика, 3 самосвала и почти 100 человек. В целом проделана колоссальная работа в течение нескольких месяцев: от раскряжевки до сбора и вывоза. Участок проходит вдоль трассы, и здесь большая рекреационная нагрузка - много мусора. Сейчас всё привели в порядок. Конечно, это не только внешний вид, но и, прежде всего, санитарная и пожарная безопасность лесного фонда", - прокомментировал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин. 

Участок леса на выезде из Самары по Московскому шоссе представлен мягколиственными породами. В основном, преобладает осина. Такая порода живет 60-70 лет, и к этому возрасту она уже теряет свою ценность, быстро гниет и выпадает. Сказывается и близость к автомагистрали: выхлопные газы деревья берут на себя.

"По истечении срока жизни осина не пользуется спросом у населения, такой валежник не собирают. Получается захламленность древесиной, которую мы вычистили в этом году", - добавил Пенин. 

Мероприятия по уборке завершились, но акция продолжается. В этом году запланировано 24 мероприятия: всего предусмотрена высадка более 20 тысяч саженцев деревьев и кустарников на общей площади 15 гектаров. В этом числе и посадки в местах расчищенных горельников на площади почти 10 гектаров в Ставропольском и Нефтегорском лесничествах, где планируется высадить 14,5 тысяч саженцев сосны и березы. Принять участие может каждый житель региона — уточнить дату и адрес ближайшего мероприятия можно на карте сохранимлесрф.рф. 

Фото: пресс-служба минприроды СО 

Теги: Самара Экология

