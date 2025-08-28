Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц

101

Цифровая экосистема МТС развернулся систему умного видеонаблюдения, а также фотоловушек в Жигулевском заповеднике. Совместный цифровой проект направлен на исследование животных и сохранение экологического биоразнообразия на особо охраняемой территории.

Специалисты МТС установили на территории заповедника 6 автономных камер видеонаблюдения, комплекс из 6 фотоловушек, а также обеспечили канал передачи данных для них. В режиме онлайн сотрудники Жигулевского заповедника могут наблюдать за миграцией животных и птиц, а также вести контроль за особо охраняемыми зонами, где обитают краснокнижные животные. Одна из таких камер наблюдения расположена на заповедном острове Середыш, который запрещен к посещению из-за особенностей гнездования на нем мигрирующих птиц и обитания редких видов животных – например, болотных черепах, которых в Самарской области осталось всего несколько сотен. Доступ к видео в высоком разрешении, которое хранится в облаке, в режиме онлайн имеют сотрудники Жигулевского заповедника, которые следят за миграцией животных, исследуют их быт и поведение. Нередко видеотрансляция помогает отслеживать нарушителей при несанкционированном доступе на территорию Жигулевского заповедника, поскольку камеры установлены в местах наиболее вероятного проникновения.

На основе работы системы фотоловушек специалисты Жигулевского заповедника проводят исследования животных. Одна из фотокамер фиксировала зимующих орланов для того, чтобы узнать их точное количество. Эти данные легли в основу научной диссертации одного из сотрудников заповедника. Фотоловушки, установленные на «городок» барсуков позволили специалистам получить научные данные по этимологии этих животных, выяснить их семейный уклад, роль родителей в воспитании потомства, взаимодействие с хищниками. Наблюдение показало, что барсуки – хозяйственные животные. Весной, после выхода из спячки, они тщательно вычищают и проветривают свои норы, подстилку. Также камеры фиксировали, что барсукам приходится отбивать свои жилища у лис, которые нередко приходят подселиться к ним в нору.

«Благодаря системе умного видеонаблюдения МТС в Жигулевском заповеднике реализуются сразу три основные задачи проекта: защита природоохранных территорий, сбор полезной информации о миграции и жизни животных. Возможности нашей системы удаленного мониторинга также позволяют предупреждать лесные пожары, затопления и противостоять другим внешним факторам. Мы уверены, что проект по видеонаблюдению в Жигулевском заповеднике позволит в будущем нам масштабировать этот успешный кейс на другие направления и территории», — комментирует директор Департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Самарской области Кристина Киселева.

«Использование цифровых решений совместно с МТС позволяет нам значительно повысить уровень безопасности на территории Жигулевского заповедника. Умные камеры обеспечивают круглосуточный мониторинг, позволяя оперативно выявлять и пресекать случаи незаконного посещения заповедных зон. Таким образом, мы защищаем уникальное биологическое разнообразие нашего края и сохраняем редкие виды животных для будущих поколений. Призываем всех жителей и гостей Самарской области к осознанному туризму и соблюдению правил при посещении экологических троп», — отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.