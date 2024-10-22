Синоптики рассказали, когда в Самарской области замерзнет Волга

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Синоптики Приволжского УГМС выпустили официальный прогноз ледостава.

По данным ведомства, по состоянию на 22 октября температура воды в Волге у берегов Тольятти и Самары составляет около 12 °С, а в акватории Сызрани она опустилась до 8 °С.

- С учетом фактических и прогностических гидрометеорологических данных установление ледостава на Куйбышевском водохранилище ожидается в конце третьей декады ноября - первой декаде декабря, на Саратовском и Волгоградском водохранилищах - во второй декаде декабря, - сообщили синоптики.

На малых реках первый лед появится ориентировочно в середине ноября, а окрепнет к началу зимы, пишет Сова.