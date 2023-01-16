Синоптик Тишковец рассказал о погоде во второй половине января и в феврале

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Стоит ли ожидать аномальных морозов в Центральной России во второй половине января и в феврале, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

В начале января в Центральной России наблюдалась экстремально холодная погода, но вторая половина месяца и февраль будут сравнительно теплыми для этой части страны, сообщил он.

В конце зимы и в марте возможны "волны холода", но аномальные морозы в центральные регионы страны уже не вернутся, добавил синоптик.

"По всей видимости, пик морозов этой зимой уже пройден. На мой взгляд, аномальных морозов больше не будет. Хотя волны холода еще ожидаются — в конце зимы, может быть, даже с заходом на март", — предупредил Тишковец.

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