Сдать вторсырье, не выходя со двора: график выезда ЭКОмобиля на октябрь

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Сдать вторсырье, не выходя со двора! Региональный оператор по обращению с отходами опубликовал график выезда ЭКОмобиля на ОКТЯБРЬ для жителей Самары и Курумоча:



1 октября, суббота

10:00 — 11:00 — ул. Ташкентская, 173Б, ЖК Олимпия Парк

11:20 — 12:20 — ул. Ново-Садовая, 106м



8 октября, суббота

10:00 — 11:00 — Парк Дружбы

11:20 — 12:20 — ул. Владимирская, 29



15 октября, суббота

10:00 — 11:30 — ул. Николаевский проспект, 29



22 октября, суббота

10:00 — 11:00 — с. Курумоч, пр. Ленина, 20



Виды вторсырья, которые можно сдать, и правила сдачи — на слайдах.



Телефон для связи с водителем: 8-987-439-42-32 — Степан. Убедительная просьба звонить водителю с 08:00 до 17:00 с понедельника по субботу.