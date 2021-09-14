Самарцев ждет экологический субботник

Я нашел ошибку
Главные новости:
Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».
Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода
Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода
Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов
Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
Одно из событий года: Первая презентация филиала Третьяковской галереи прошла в Самаре
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.08
0.32
EUR 86.11
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарцев ждет экологический субботник

14 сентября 2021 10:29
146
Самарцев ждет экологический субботник
Всероссийское общество охраны природы проведет субботники в пяти крупных городах во Всемирный день чистоты 18 сентября
 
18 сентября, во Всемирный день чистоты «Сделаем!», Всероссийское общество охраны природы совместно с Национальным советом по корпоративному волонтерству проведет субботники в Москве, Владивостоке, Самаре, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Акция призвана привлечь внимание к проблеме мусора и необходимости ее системного решения. К мероприятию присоединятся компании — участницы Национального совета по корпоративному волонтерству.
 
Цель нашей акции — это не только уборка, но и вовлечение большого числа сотрудников в тему экологии. Мы хотим показать, как важно заботиться об окружающей среде, заниматься раздельным сбором отходов и не оставлять после себя мусор, — рассказал член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.
 
Председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Восточной Европе Ирина Жукова прокомментировала: «Волонтёрские инициативы - неотъемлемая часть стратегии устойчивого развития нашей компании. На протяжении уже нескольких лет наши добровольцы активно участвуют в экологических, социальных и профессиональных инициативах, которые реализуются совместно с органами власти и НКО. Объединяя усилия, мы вместе создаем условия, при которых культура корпоративного волонтерства способствует улучшению качества жизни и решению социальных вопросов в тех городах, где мы живем и работаем».
 
Правила раздельного сбора отходов будут соблюдать все участники субботников. По итогам организаторы проведут несколько конкурсов: на самый старинный найденный предмет, самый габаритный предмет, самую необычную находку и т.д.
 
Участников акции ждут экологические уроки, мастер-классы и викторины. Представители «Всероссийского общества охраны природы» и НСКВ ставят своей целью вовлечение в природоохранную тематику людей, которые до этого момента были далеки от экологии.
 
В 2020 году участие во Всемирном дне чистоты приняли более 110 тыс. россиян. Было собрано более 2 тыс. кубометров смешанных отходов и 626 кубометров вторсырья.
Теги: субботник экологический субботник

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На «Месте переправы В.И.Ленина и М.Т. Елизарова летом 1892 года через реку Волга  у поселка Батраки по дороге в деревню Бестужевка».
13 августа 2021, 14:24
В Октябрьске прошел экологический субботник на территории объекта культурного наследия
На «Месте переправы В.И.Ленина и М.Т. Елизарова летом 1892 года через реку Волга  у поселка Батраки по дороге в деревню Бестужевка». Экология
1316
«Тольяттикаучук» очистил береговую линию полуострова Копылово
10 августа 2021, 11:34
«Тольяттикаучук» очистил береговую линию полуострова Копылово
Одно из любимых тольяттинцами мест пляжного отдыха стало значительно чище. Экология
634
В Самарской области проведут сказочный субботник
28 июля 2021, 10:56
В Самарской области проведут сказочный субботник
Субботник - это хорошая возможность помочь планете избавиться от грязи и завести новую полезную привычку. Благоустройство
1449

В центре внимания
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
14 сентября 2021  13:53
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
23
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
14 сентября 2021  13:24
Одно из событий года: Первая презентация филиала Третьяковской галереи прошла в Самаре
74
Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу
14 сентября 2021  11:24
Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу
152
Открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать решению целого ряда задач, в том числе повышения туристической привлекательности региона.
13 сентября 2021  21:46
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
483
На сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года.
13 сентября 2021  21:01
В Правительстве Самарской области обсудили реализацию регионального проекта «Жилье и городская среда»
488
Весь список