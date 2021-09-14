Самарцев ждет экологический субботник

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Всероссийское общество охраны природы проведет субботники в пяти крупных городах во Всемирный день чистоты 18 сентября

18 сентября, во Всемирный день чистоты «Сделаем!», Всероссийское общество охраны природы совместно с Национальным советом по корпоративному волонтерству проведет субботники в Москве, Владивостоке, Самаре, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Акция призвана привлечь внимание к проблеме мусора и необходимости ее системного решения. К мероприятию присоединятся компании — участницы Национального совета по корпоративному волонтерству.

— Цель нашей акции — это не только уборка, но и вовлечение большого числа сотрудников в тему экологии. Мы хотим показать, как важно заботиться об окружающей среде, заниматься раздельным сбором отходов и не оставлять после себя мусор, — рассказал член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Восточной Европе Ирина Жукова прокомментировала: «Волонтёрские инициативы - неотъемлемая часть стратегии устойчивого развития нашей компании. На протяжении уже нескольких лет наши добровольцы активно участвуют в экологических, социальных и профессиональных инициативах, которые реализуются совместно с органами власти и НКО. Объединяя усилия, мы вместе создаем условия, при которых культура корпоративного волонтерства способствует улучшению качества жизни и решению социальных вопросов в тех городах, где мы живем и работаем».

Правила раздельного сбора отходов будут соблюдать все участники субботников. По итогам организаторы проведут несколько конкурсов: на самый старинный найденный предмет, самый габаритный предмет, самую необычную находку и т.д.

Участников акции ждут экологические уроки, мастер-классы и викторины. Представители «Всероссийского общества охраны природы» и НСКВ ставят своей целью вовлечение в природоохранную тематику людей, которые до этого момента были далеки от экологии.

В 2020 году участие во Всемирном дне чистоты приняли более 110 тыс. россиян. Было собрано более 2 тыс. кубометров смешанных отходов и 626 кубометров вторсырья.