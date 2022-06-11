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Самарцам пока будет холодно купаться в Волге

11 июня 2022 13:17
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Самарцам пока будет холодно купаться в Волге

Вода в Волге все еще остается достаточно холодной, несмотря на объявленное открытие сезона уже 15 июня. По данным профильных порталов погоды, сейчас температура воды примерно 14,3 градуса - это довольно прохладно. Летом самарцы купаются в Волге, вода в которой прогрелась до +19 +20 градусов - до этого еще далеко. В прошлом году купальный сезон удалось открыть еще в мае - но тогда и температура воздуха достигала 30 градусов.

В этом же году май был холодный, жара установилась в первые дни июня, но позже все равно стало холоднее. Так что вода в Волге просто не успела прогреться. По предварительным прогнозам синоптиков на следующей неделе будет гораздо теплее - до 28 градусов. Может быть, это позволит воде стать несколько теплее.
Впрочем, из-за жары прошлого года температура воды в Волге быстро перевалила за отметку в 20 градусов. И в результате началось бурное цветение сине-зеленых водорослей, из-за обилия которых погибала рыба и купание в реке было уже далеко не таким приятным, пишет Самара-КП.

Фото: Дильдина Светлана

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