Самарскую область ждет обильный паводок

168

Высота снежного покрова в Самарской области достигает 45 сантиметров — это 132% нормы. То есть снега этой зимой нападало больше, чем обычно. Поэтому в регионе готовятся к обильному паводку.

— В этом году осеннее увлажнение почвы в бассейне Волги выше прошлогодних значений и выше среднего уровня. Значительные запасы воды сохраняются в снежном покрове. Максимальный уровень воды в период весеннего половодья на малых реках области ожидается выше среднемноголетних значений на величину от 55 до 240 см. Вскрытия малых рек ожидаем с 5 по 20 апреля, очищение ото льда — в конце апреля — начале мая, — рассказал начальник ФГКУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов на заседании межведомственной противопаводковой комиссии.

При резком повышении температуры возможно достижение опасных отметок в населенных пунктах 16 районов области, подчеркнул Мингазов.

Сейчас в регионе обследуют реки на предмет образования ледовых заторов, готовят пункты временного размещения населения, создается необходимый резерв продуктов питания и предметов первой необходимости, кормов для сельскохозяйственных животных, находящихся в зонах возможного затопления и подтопления. Об этом рассказал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго.

Впрочем, если температура воздуха будет повышаться не резко, а постепенно, пик половодья может и не случиться — тогда весна будет спокойной и безопасной.

В 2023 году паводок в регионе начался примерно в середине марта, пишет 63.ру.