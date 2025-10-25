Самарские лесоводы заготовят семена на 7 тонн для будущих лесов

278

В Самарской области лесоводы продолжают заготовку семян в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

В этом году планируется собрать более 7 тонн семян различных пород. Дуб – более 6 тонн желудей, сосна – 190 кг семян из 19 тонн шишек, береза – 455 кг, ясень – 360 кг, смородина – 0,3 кг.

Работы продлятся до декабря, так как у каждой породы свой период плодоношения, сообщают в региональном Минприроды.

Собранные семена проходят экспертизу, после чего их будут высевать в питомниках осенью этого и весной следующего года. Через два года саженцы отправят в лесной фонд региона для восстановления лесов, пишет Самара-МК.