Самарские лесники заготовили около 200 кг семян сосны

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Семенной материал заготовлен для лесовосстановления региона по национальному проекту «Экология». Для того, чтобы заготовить семеня сосны, собранные шишки отправляются в специальную сушилку.

Такая шишкосушилка Калининского типа расположена в Новом Буяне. Шишки поступают в «приемное отделение» сушилки через барабан, где отсеивается лишняя хвоя. Накапливаются в бункерах по районам сбора, потом по транспортеру они едут сушиться. Сама сушилка представляет собой печное отделение и три стеллажа, где партия из тонны шишек лежит по 8 часов. На последнем, где температура поддерживается на 60 градусах, шишка раскрывается и из нее вылетает семечко с крыльчаткой. В таком виде оно попадает в станок «МОС» — машину обескрыливания семян – где выходит уже чистое семя. Как кедровый орешек, только мини. С одной тонны шишек выходит всего около 10 кг семян.

В этом году заготовили почти 200 кг семян сосны. Кроме сосновых, самарские лесоводы заготовили семена березы, дуба, клена и других. В целом больше 9 тонн для будущего леса. Весь материал сначала отправляется на лесосеменную станцию для проверки на качество, затем высевается на 17 лесных питомниках Самарской области.

Фото: Минлесхоз СО