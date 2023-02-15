Самарские леса очистят от мусора за 13 млн рублей

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Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который очистит территорию городских лесов Самары от неликвидной древесины и прочих отходов.

Начальная цена контракта - 13 млн рублей. Победитель торгов определится после 28 февраля, он должен приступить к обязанностям с 28 апреля и завершить работы до конца 2023 года.

В описании объекта закупки прописаны условия выполнения работ: обозначение границ участка под очистку, использование высокопроходимой техники, использование собственных или арендованных речных судов грузоподъемностью от трех тонн для перевозки отходов с правого берега Волги и островов на левый берег (для последующего захоронения на специализированных полигонах) и т.д., пишет Волга Ньюс.