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Самарские биологи готовят искусственные гнездовья для редких птиц

1 апреля 2025 13:37
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Самарские биологи готовят искусственные гнездовья для редких птиц

Естественных мест для гнездования хищных птиц становится меньше из-за влияния человека на природу и смены климата. Пернатым сложно найти безопасные и подходящие места, чтобы вывести потомство. Поэтому на помощь приходит биотехния. В прошлом году специалисты минприроды Самарской области разместили 3 гнездовых платформы для степного орла, по 5 ниш для сокола-сапсана и филина, по 20 гнездовий для совки-сплюшки, пустельги и кобчика, 10 ящиков для летучих мышей.  Гнездовья для птиц не размещаются произвольно – их установке предшествует большая работа по исследованию поведения хищников, стереотипа гнездования.

«Например, степные орлы – их осталось всего 2 пары в регионе - гнездятся на земле. Логично, ведь в степи нет деревьев. Однако последние два гнездовых участка в регионе занимают птицы с «древесно-кустарниковым» стереотипом гнездования. Они устраивают гнезда как можно выше, вероятно, опасаясь лис и барсуков. Гнездились на тополе, на высоте более пяти метров, на кустах спиреи. Сейчас одно из гнёзд построено на карагаче. Учитывая вес гнездовой постройки, который может достигать 100 кг, у орлов невелик выбор – подходящих деревьев и кустов немного. Построенные платформы должны повысить успех размножения», – рассказывает природоохранный биолог Алексей Паженков.

Ещё 25-30 лет назад на юге Самарской губернии гнездилось около 40 пар степного орла. Большечерниговский район был центром этой группировки, здесь орлы встречались с максимальной плотностью. Сокращение численности – общая тенденция по всей России, в некоторых регионах он исчез полностью. Одна из основных причин – интенсификация сельского хозяйства. Распашка земель и обработка пестицидами не только сокращают кормовую базу – грызунов, но и влияют на репродуктивную способность птиц.

Сокол-сапсан  - самое быстрое животное на планете. До середины прошлого века он был обычным пернатым хищником и в Самарской области: утес Сокол, Сокольи горы и многие другие топонимы свидетельствуют о распространенности этой заметной птицы. Но сейчас в нашем регионе отмечено гнездование всего двух пар.

«Беспокойство весной во время кладки - один из факторов, препятствующих возвращению сапсана. Человек конкурирует с сапсаном за прекрасный вид на реку и «побеждает». Ведь практически все крупные скалы над Волгой посещаются туристами, особенно весной. И это беспокоит птицу во время кладки. В 2024 году построили 5 гнездовых ниш на Волжских склонах, чтобы помочь сапсану увеличить свою численность. Но настоящее возвращение этой птицы в равнинную Европейскую Россию произойдет, когда сапсан вновь «научится» занимать гнезда и гнездовые платформы на деревьях. Надеемся, что это произойдет довольно скоро», - добавил Алексей Паженков.

Работа по восстановлению численности хищных птиц губернии ведется уже 16 лет. За это время построено почти 800 искусственных гнездовий. Некоторым из них уже много лет, но природоохранные биологи следят за их состоянием. Где-то подремонтируют, а где-то ящики попадают под «реновацию». Такая работа привела к увеличению численности хищных птиц почти на 20% за последние 10 лет. 

ФОТО предоставлено министерством природных ресурсов и экологии СО

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