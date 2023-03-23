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Самарская область присоединится к международному проекту «Сад памяти»

23 марта 2023 11:54
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Самарская область присоединится к международному проекту «Сад памяти»

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, одновременно в 10 городах России стартовала IV международная акция «Сад памяти». Первые высадки деревьев в рамках данного проекта символично прошли в Крыму, Севастополе, Симферополе и других южных городах. Финальные мероприятия IV «Сада памяти» пройдут в День памяти и скорби – 22 июня.

Акция 2023 года наполнена новыми глубокими смыслами. Помимо экологического просвещения и бережного отношения к зеленым насаждениям особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию. Сохранение исторической памяти, увековечение подвигов героев прошлого и настоящего, формировании преемственности поколений в борьбе с нацизмом – в этом долг современного поколения новой России, это ценности, о которых говорит Верховный главнокомандующий, Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«В нынешних условиях эта святая акция – Сад памяти – наполняется дополнительным смыслом. Мы видим, что идеи нацизма не искоренены и вновь прорастают у самых границ нашей Родины. И значит, наш долг – сделать все для того, чтобы память о наших дедах и прадедах, защитниках нашего Отечества, воинах, которые освободили Европу от нацизма, не была предана», –  отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время центрального мероприятия акции «Сад памяти» на территории Самарской области в прошлом году.

В 2023 году мероприятия «Сада памяти» пройдут в 89 регионах страны. Тематические мероприятия поддержат и за пределами России, – о своей готовности участвовать в акции заявили более 35 стран. Деревья в честь героев ВОВ будут сажать участники «Бессмертного полка», запланирована высадка аллей в честь героев СВО, отдельное внимание будет уделено новым субъектам России, в том числе в рамках организации гуманитарных миссий в ЛНР и ДНР с участием субъектов Российской Федерации.

Самарская область также по традиции присоединится к акции «Сад памяти». На территории региона запланировано проведение 46 мероприятий, в ходе которых будут проведены посадка леса и «Аллей Памяти», озеленение парков, скверов, памятников, обелисков, улиц, образовательных и административных учреждений. За время акции планируется высадить более 40 тысяч сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород на площади 40,8 га

Также жители Самарской области могут принять участие в онлайн-мероприятии «Сад памяти», предложенном заслуженным артистом Российской Федерации Андреем Мерзликиным во время пресс-конференции, посвященной старту IV международной акции «Сад памяти». Сделать это очень просто, достаточно посадить дерево или кустарник на своем приусадебном участке, в парке, во дворе многоквартирного дома и т.д. и рассказать в социальных сетях под хэштегом #СадПамяти историю своего воевавшего родственника.

 

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