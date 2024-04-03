Самара вошла в тройку миллионников с неблагоприятной городской средой

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Специалисты федерального Минстроя оценили условия жизни в Самаре. И присудили ей одно из последних мест мест в своем рейтинге крупнейших городов страны. Информация об этом содержится в индексе качества городской среды за 2023 год.

Как следует из отчета, Самара заняла третью строчку снизу. Индекс областной столицы составил 196 балов. Еще ниже оказались Волгоград и Омск. А на первых местах ожидаемо Москва и Санкт-Петербург.

При этом, согласно таблице, Самара все еще считается городом с благоприятной средой, пусть и по нижней границе. А вот ниже необходимых показателей оказались Сызрань, Чапаевск, Кинель и Похвистнево. Кроме того, в том же отчете указано, что в целом Самарская область выполнила плановые показатели по индексу качества городской среды, пишет 63.ру.