Россияне определили главную проблему окружающей среды

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Большинство россиян считают главной проблемой окружающей среды рост объемов мусора. Наиболее тревожные процессы, связанные с изменением климата, граждане назвали в опросе Фонда «Общественное мнение».

За рост объемов мусора, бытовых отходов и числа свалок проголосовали 61 процент респондентов. Еще 51 процент сильнее всего взволнован загрязнением водоемов, а 38 процентов —вырубкой лесов. Для 35 процентов россиян остро стоит проблема загрязнения воздуха, для 31 процента — рост числа природных катастроф.

Вымирание некоторых видов животных и растений отметили 18 процентов респондентов, изменение климата — 14 процентов. Истощение водных ресурсов волнует 13 процентов, а истощение ископаемых ресурсов — семь процентов, пишет Лента.

70 процентов опрошенных верят в глобальное потепление, при этом 57 процентов уверены, что в этом виновато человечество. Большинство (39 процентов) считают, что ответственность за решение проблемы лежит на властях. 19 процентов полагают, что улучшить ситуацию может снижение выбросов в окружающую среду от предприятий, 17 процентов — повышение заботы о защите окружающей среды, еще 11 процентов — бережное отношение к лесам.

Ранее опрос показал, что большинство миллениалов и представителей поколения Z озабочены проблемами экологии.