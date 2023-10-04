Россиянам рассказали о Красной Книге

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Всемирный День защиты животных отмечается 4 октября. Смысл праздника – обратить внимание на уязвимый животный мир.

В России большое внимание уделяется защите и сохранению животного мира – это более 1,5 тысячи видов позвоночных и 1,5 тысячи морских рыб: создаются особо-охраняемые природные территории, для отдельных видов разрабатываются стратегии по сохранению, открываются центры по реинтродукции. Курирует эту деятельность Министерство природных ресурсов и экологии России.

Список животных, которым требуется особая защита, опубликован в Красной книге России. Последнее издание вышло в 2022 году.

«Изданию новой Красной книги по животным предшествовала колоссальная работа, так как до этого она не издавалась в нашей стране более 20 лет – с 2001 года. Был выделен перечень «спорных» объектов животного мира, по которым имелись разногласия между научными экспертными оценками их состояния и государственными данными. В рамках урегулирования этих разногласий были проведены дополнительные обсуждения на площадках секций экспертов и Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, созданной при Минприроды России. В результате проделанной работы впервые занесены в Красную книгу РФ 29 новых таксонов птиц и 14 млекопитающих», – комментировал тогда глава Минприроды России Александр Козлов.

Над изданием работали более 200 российских учёных, которые описали 443 объекта животного мира (на уровне вида, подвида, популяции). Во всемирный День защиты животных рассказываем о тонкостях подготовки уникального издания.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КНИГА

Подготовка к изданию Красной книги России, её выпуск и распространение возложены на Минприроды России. Периодичность - не реже одного раза в 10 лет на электронном и бумажном носителях.

«Первый шаг к работе над Красной книгой России – подготовка и утверждение списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов региона. Без него Красная книга не имеет юридической силы», - рассказала руководитель лаборатории Красной книги России ВНИИ «Экология» Анна Белоусова.



Актуальный список был утверждён и зарегистрирован в Минюсте России в 2020 году. После, информация перерабатывалась, были написаны очерки, решались технические вопросы и печать издания.

ОТ НАУЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДО СОБСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

В авторский коллектив Красной книги России входят сотрудники зоологических институтов РАН, ведомственных институтов, музеев, вузов, общественных природоохранных организаций, работников ООПТ и зоопарков. Всего – более 200 человек.

«Специалисты пишут очерки по отдельным таксонам, которые затем проверяются и редактируются редакторами разделов и членами главной редакционной коллегии. Авторы используют в работе над очерком все имеющиеся информационные и научные источники и собственные наблюдения. Достаточно много данных для составления очерков авторы находят в Красных книгах регионов России. Многие авторы всю жизнь посвящают изучению таксонов, находящихся на грани исчезновения, и ставят перед собой благородную цель - спасти свой объект изучения от вымирания», - отметила Анна Белоусова.

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ ЖИВОТНОЕ СЧИТАЕТСЯ УЯЗВИМЫМ?

Учёные отмечают, что спасение вида возможно, только если известны его территория распространения и местообитания, динамика численности и площади ареала, лимитирующие и другие популяционные характеристики. Для сбора этих данных проводится государственный мониторинг - наблюдения по всем вышеперечисленным показателям.

«По сравнению с изданием 2001 года, в новом издании Красной книги проведён анализ динамики численности и площади распространения, изучены новые данные о лимитирующих факторах и серьёзно пересмотрен раздел о необходимых дополнительных мерах охраны. Реализация всех предложений приведёт к кардинальному расширению сети ООПТ и определит задачи её развития на несколько десятилетий», – сказала Анна Белоусова.

КРАСНАЯ КНИГА ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬ ПОПУЛЯЦИИ

При оценке состояния популяции животных, учёные впервые использовали статус природоохранного приоритета, который был разработан для сохранения наиболее уязвимых таксонов и фокусирования внимания на наиболее нуждающихся в охране.

«Для таксонов, занесённых в группу приоритета I, требуется незамедлительно принять комплексные меры, включая разработку и реализацию стратегии по сохранению или программы по восстановлению. Очевидно, что оперативно подготовить стратегии или планы действий довольно сложно. Однако часть работы по организации специальных мер могут взять на себя регионы», - отметила Анна Белоусова.

В число вновь занесённых видов, для которых стало известно, что их численность или ареал распространения сильно сократились и нужны специальные меры по сохранению, вошли серый гусь, дубровник, кольчатая горлица, степной средний кроншнеп, большинство подвидов и популяций северного оленя.

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ?

Исключают виды из Красной книги чаще всего, когда угроза их исчезновения снижается – возрастает численность и увеличивается площадь ареала. А ещё – отказ от видов, которые заходят на территорию России случайно и нерегулярно. Из-за этого невозможно реализовать специальные меры по их охране.

Так, из перечня объектов животного мира, занесённых в Красную книгу России, исключены восточный подвид малого лебедя, японский бекас, европейский средний пёстрый дятел, обыкновенный серый сорокопут, даурский ёж, гигантская бурозубка, атлантический подвид серого тюленя и некоторые другие.

«Животные попадают в Красную книгу после того, как они пережили достаточно длительный процесс сокращения численности и ареала. Невозможно рассчитывать на быстрое восстановление их численности. Но даже сохранение этих видов в стабильном состоянии позволит нам предотвратить их вымирание», - отметила Анна Белоусова.

Исследования учёных для Красной книги становятся основой мероприятий по восстановлению и сохранению особенно уязвимых видов животных. Так, в отношении 13 видов необходимо принять неотложные меры, так как представителей осталось крайне мало. Эти животные дополнительно включены в федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология».

«Есть оптимистичные примеры по возврату вида буквально из небытия. Например, возрождение зубра и реинтродукция его в природу. Пока очень небольшой, рост численности западной популяции сибирского журавля – стерха, выпуск в природу переднеазиатского леопарда и разведение лошадей Пржевальского в полувольных условиях. Надеемся, что эти проекты будут продолжены, а списки исчезающих видов будут постепенно сокращаться», - заключила Анна Белоусова.

Пресс-служба Минприроды России

Фото: Дильдина Светлана