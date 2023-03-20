Редчайшая черепаха впервые вылупилась в террариуме Московского зоопарка

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В террариуме Московского зоопарка впервые появилась на свет лучистая черепаха, сообщается на сайте мэра столицы.

"Этот редчайший вид находится на грани полного исчезновения. Сотрудники зоопарка обнаружили черепашку в инкубаторе при плановом ежедневном осмотре яиц. Она выбралась из скорлупы самостоятельно, без помощи зоологов и ветеринаров", — говорится в публикации.

При появлении на свет детеныш весил 29 граммов, а длина его панциря составляла пять сантиметров. Сейчас вес черепашки увеличился до 50 граммов. Пол маленькой рептилии можно будет определить только через несколько лет.

Спустя несколько дней после вылупления детеныш начал питаться: его кормят разными видами салата, сладкими фруктами, кабачком и тыквой. Когда черепашка подрастет, ее рацион изменят.

Сейчас рептилия обитает в теплом и правильно освещенном террариуме, где может активно передвигаться. Там есть укрытия, чистая вода и рыхлый грунт, в который можно закопаться.

"Сотрудники террариума тщательно следят за поведением, активностью и аппетитом черепашки в течение дня и еженедельно ее взвешивают. Помещение постоянно увлажняют, меняют воду в поилке и корм. Детеныш чувствует себя хорошо: ест с аппетитом, купается, активно двигается и принимает солнечные ванны", — говорится в сообщении.

Лучистые черепахи находятся на грани полного исчезновения из-за сокращения кормовой базы, территории, пригодной для жизни, а также браконьерства и продажи в качестве домашних питомцев. Этот вид занесен в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, пишет РИА Новости.

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы, пресс-служба Московского зоопарка