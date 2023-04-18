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Работники ОДК-Кузнецов приняли участие в экологической акции

18 апреля 2023 13:47
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Работники ОДК-Кузнецов приняли участие в экологической акции

Работники ОДК-Кузнецов, самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, приняли участие в общественной экологической акции «Восстановим лес вместе» и высадили около 1000 саженцев сосны в лесном массиве г. Тольятти.

Работники ОДК-Кузнецов приняли участие в экологической акции по посадке деревьев в рамках акции «Восстановим лес вместе». Общественная посадка леса состоялась 15 апреля в лесном массиве Центрального района г.о. Тольятти. Около 700 волонтеров, в числе которых и активисты ОДК-Кузнецов, высаживали саженцы сосны на территории, в 2021 г. пострадавшей от пожаров.

По мнению экологов, весенняя посадка леса – самый эффективный период для лесовосстановления, сейчас земля достаточно влажная и зеленым насаждениям не угрожают заморозки. Планируемая на этом участке весенняя посадка – 19 600 саженцев на 5 га земли.

Перед началом мероприятия организаторы провели мастер-класс по практическому применению меча Колесова – специальному инструменту для посадки саженцев лесных культур. В результате почти трех часов упорного труда «кузнецовцы», приглашенные к участию главой Центрального района г.о. Тольятти Евгением Гришиным, высадили почти 1000 саженцев. В ближайшие дни сотрудники лесничества будут контролировать состояние новой посадки.

«Для многих работников ОДК-Кузнецов Тольятти – родной город, поэтому мы с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в экологической акции. Это личный вклад «кузнецовцев» в поддержание благоприятного состояния окружающей среды Самарской области – региона, где мы работаем, где живут наши семьи. Надеюсь, подобные экологические акции станут для ОДК-Кузнецов доброй традицией», - заявил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Теги: ОДК-Кузнецов

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