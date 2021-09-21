Проект реконструкции городских очистных канализационных сооружений Самары одобрен Минстроем России

Я нашел ошибку
Главные новости:
За последние сутки выявлено 524 новых случая. За 37 неделю отмечается рост заболеваемости в разных возрастных группах.
Оперативный штаб: в Самарской области будут усилены ограничительные меры из-за COVID-19
Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования.
Минпромторг предложил с 2022 года выдавать льготные автокредиты учителям
Главное условие посещения 404fest для участников и представителей СМИ – НАЛИЧИЕ QR-КОДА о вакцинации от COVID-19!
В Самаре пройдет фестиваль интернет-деятелей 404fest, направленный на популяризацию IT-профессий
Елена Лапушкина доложила, что в день будет подключаться порядка 900 домов.
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов ускорить подачу тепла в дома
Фокус программы сосредоточен на развитии нового сектора экономики – цифрового здравоохранения.
Состоялась защита стратегии развития СамГМУ  в федеральной программе поддержки университетов «Приоритет 2030»
Новокуйбышевская ТЭЦ-1 является основным и единственным источником тепловой энергии для жителей и организаций города.
Новокуйбышевская ТЭЦ-1 отмечает свой 70-летний юбилей
Решения компании станут доступны застройщикам — клиентам банка на индивидуальных условиях.
Сбер предлагает застройщикам цифровую систему управления процессами MacroERP
22 сентября в Музее Модерна состоится встреча, которая станет первым в этому году очным культурным мероприятием Альянс Франсе.
Альянс Франсез возобновляет организацию очных взаимных визитов с Францией
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.21
-0.12
EUR 85.86
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Проект реконструкции городских очистных канализационных сооружений Самары одобрен Минстроем России

21 сентября 2021 16:44
148
Проект соответствует наилучшим доступным технологиям.

Проект реконструкции комплекса биологической доочистки сточных вод Городских очистных канализационных сооружений Самары одобрен Минстроем России. Рабочая группа по оценке проектируемых и строящихся систем водоснабжения и водоотведения признала проект соответствующим показателям справочника ИТС 10 – 2019 по наилучшим доступным технологиям. Проект направлен на госэкспертизу.

ГОКС Самары построены по проекту института «Гипрокоммунводоканал» (г. Москва). Их мощность – 1 млн куб метров в сутки. Первая очередь очистных сооружений мощностью 600 тыс. кубометров была введена в 1974-75 годах, вторая - в 1987-88 годах.

В 2019 году начата масштабная реконструкция ГОКС. Мероприятия осуществляются в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Нацпроект реализуется под личным контролем Дмитрия Азарова. 

В 2021 году на территории ГОКС закончено строительство станции УФ-обеззараживания. Это современный способ обеззараживания сточных вод от патогенных элементов. Ранее    на ГОКС для этих целей использовался хлор. Переход на метод УФ-обеззараживания позволил снизить концентрацию остаточного хлора в сточных водах. Стоимость реализации объекта составила 733,18 млн рублей. 

Реконструкция системы доочистки ГОКС повысит надежность реки Волги, как источника питьевого водоснабжения. Тем самым возрастет экологическая безопасность населения. Ввод объекта позволит сократить сброс загрязненных сточных вод в реку Волга на 159,6 млн кубометров в год.  

Сам проект «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара производительностью 640,0 тыс. м3/сут» состоит из трех этапов строительства и реконструкции объекта. Первый этап предполагает реконструкцию сооружений очистки сточных вод со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Второй этап - это реконструкция сооружений биологической очистки, третий - реконструкция сооружений доочистки.

На ГОКС города Самары будет построен комплекс механических решеток тонкой очистки с шириной прозоров 6 мм и песковых бункеров. Это позволит очищать стоки от мусора, который не должен, но попадает в канализацию. Сейчас, как отмечают сотрудники ГОКС, это очень осложняет работу: приходится руками очищать насосы и другое оборудование от масок, средств гигиены, нетканых салфеток и прочего. С вводом в работу автоматических механических решеток мусор будет задерживаться, а песок, поступающий со стоками, оставаться в песковых бункерах. 

Проектом реконструкции также предполагается очистка воздуха при поступлении стоков на ГОКС. Изолированные приемные камеры и каналы оснастят приточной вентиляцией. Воздух будет очищаться и обеззараживаться, в том числе и ультрафиолетом, и только потом попадать в атмосферу. 

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - IV квартал 2023 года. Реализация проекта запланирована в рамках концессионного соглашения, заключенного между Правительством Самарской области, Администрацией городского округа Самара и ООО «Самарские коммунальные системы». Финансирование будет осуществляться из федерального, областного и местного бюджетов с привлечением внебюджетных средств ООО «СКС» в размере 1,3 млрд рублей.

 

Фото:   правительство СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
За последние сутки выявлено 524 новых случая. За 37 неделю отмечается рост заболеваемости в разных возрастных группах.
21 сентября 2021  19:31
Оперативный штаб: в Самарской области будут усилены ограничительные меры из-за COVID-19
47
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
21 сентября 2021  14:00
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
225
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
21 сентября 2021  13:31
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
234
В Самаре рядом с филиалом Государственной Третьяковской галереи благоустроили сквер
21 сентября 2021  10:59
В Самаре рядом с филиалом Государственной Третьяковской галереи благоустроили сквер
338
Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ
21 сентября 2021  10:43
Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ
399
Весь список