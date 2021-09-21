Проект реконструкции городских очистных канализационных сооружений Самары одобрен Минстроем России

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Проект реконструкции комплекса биологической доочистки сточных вод Городских очистных канализационных сооружений Самары одобрен Минстроем России. Рабочая группа по оценке проектируемых и строящихся систем водоснабжения и водоотведения признала проект соответствующим показателям справочника ИТС 10 – 2019 по наилучшим доступным технологиям. Проект направлен на госэкспертизу.

ГОКС Самары построены по проекту института «Гипрокоммунводоканал» (г. Москва). Их мощность – 1 млн куб метров в сутки. Первая очередь очистных сооружений мощностью 600 тыс. кубометров была введена в 1974-75 годах, вторая - в 1987-88 годах.

В 2019 году начата масштабная реконструкция ГОКС. Мероприятия осуществляются в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Нацпроект реализуется под личным контролем Дмитрия Азарова.

В 2021 году на территории ГОКС закончено строительство станции УФ-обеззараживания. Это современный способ обеззараживания сточных вод от патогенных элементов. Ранее на ГОКС для этих целей использовался хлор. Переход на метод УФ-обеззараживания позволил снизить концентрацию остаточного хлора в сточных водах. Стоимость реализации объекта составила 733,18 млн рублей.

Реконструкция системы доочистки ГОКС повысит надежность реки Волги, как источника питьевого водоснабжения. Тем самым возрастет экологическая безопасность населения. Ввод объекта позволит сократить сброс загрязненных сточных вод в реку Волга на 159,6 млн кубометров в год.

Сам проект «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара производительностью 640,0 тыс. м3/сут» состоит из трех этапов строительства и реконструкции объекта. Первый этап предполагает реконструкцию сооружений очистки сточных вод со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Второй этап - это реконструкция сооружений биологической очистки, третий - реконструкция сооружений доочистки.

На ГОКС города Самары будет построен комплекс механических решеток тонкой очистки с шириной прозоров 6 мм и песковых бункеров. Это позволит очищать стоки от мусора, который не должен, но попадает в канализацию. Сейчас, как отмечают сотрудники ГОКС, это очень осложняет работу: приходится руками очищать насосы и другое оборудование от масок, средств гигиены, нетканых салфеток и прочего. С вводом в работу автоматических механических решеток мусор будет задерживаться, а песок, поступающий со стоками, оставаться в песковых бункерах.

Проектом реконструкции также предполагается очистка воздуха при поступлении стоков на ГОКС. Изолированные приемные камеры и каналы оснастят приточной вентиляцией. Воздух будет очищаться и обеззараживаться, в том числе и ультрафиолетом, и только потом попадать в атмосферу.

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - IV квартал 2023 года. Реализация проекта запланирована в рамках концессионного соглашения, заключенного между Правительством Самарской области, Администрацией городского округа Самара и ООО «Самарские коммунальные системы». Финансирование будет осуществляться из федерального, областного и местного бюджетов с привлечением внебюджетных средств ООО «СКС» в размере 1,3 млрд рублей.

Фото: правительство СО