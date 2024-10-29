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Причиной превышения сероводорода в Волгаре могут быть водоемы

29 октября 2024 13:26
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Причиной превышения сероводорода в Волгаре могут быть водоемы

В Самаре несколько лет подряд жители Куйбышевского района не спят спокойно из-за неприятного запаха сероводорода и требуют от властей найти и устранить причину зловония. При этом больше всего от смрада страдают жители молодого микрорайона Волгарь, буквально на глазах выросшего вдоль границы санитарно-защитной зоны городских очистных сооружений, пишет Аиф-Самара.

Источниками неприятного гнилостного запаха специалисты считают промышленные предприятия (а в Куйбышевском районе их около 40!), крупнейшие в городе очистные сооружения и канализационные стоки. А ещё… саму природу!

Строить жильё в промзоне придумали не в Самаре. Такова участь всех современных мегаполисов: города растут и теснят предприятия. Легендарная Безымянка так вообще построена по принципу двух шагов от дома до проходной. Однако на воздух там не жалуются. Также спокойно жили и в Куйбышевском районе (в прошлом году району исполнилось 80 лет), пока не началась застройка пойменных лугов с многочисленными озерами и болотцами на стрелке рек Самары и Татьянки.

Продвигаемый застройщиком как «Экоград» – один вид на реку из многоэтажек здесь чего стоил! – Волгарь приготовил природный сюрприз своим новым жильцам. Вскоре приставку «Экоград» строители поспешили убрать. А вот «сюрприз» остался. Что с завидным постоянством фиксирует экологический пост №91 Приволжского УГМС, установленный в самом центре микрорайона. По результатам наблюдений в 2023 году в Волгаре среднегодовая концентрация сероводорода в 1,3 раза превышала установленный норматив. К другим веществам ни у поста, ни у жителей района претензий не было.

Больше всего достаётся в этой непростой истории промышленным предприятиям. Однако эксперты утверждают: переработка нефти сопровождается образованием диоксида серы. Но его запах даже близко не похож на запах сероводорода. Да и превышения ПДК по диоксиду серы в Волгаре не фиксировались.

Второй возможный источник вони – канализация. В Куйбышевском районе работает крупнейший в регионе ГОКС. Руководство предприятия рапортует о реконструкции. Но проблема изношенности коммунальной инфраструктуры остается актуальной. Новые микрорайоны строятся без учета нагрузки на канализационные коллекторы и сеть водоотведения. В последние годы количество аварий зашкаливает, на фекальные реки жалуются не только жители Куйбышевского района, но и всей остальной Самары.

Третий источник – природные очаги. Волгарь буквально окружен водоёмами: реки Самара, Татьянка, старица Волги, сеть мелких озер и прудов. Несколько десятилетий за их состоянием никто не следил, финансовых средств на расчистку русел, уборку донных отложений, природного мусора не было. Максимум – убирались берега. По информации Приволжского УГМС, река Самара, например, характеризуется как «очень загрязненная». А в прудах и озерах Куйбышевского района неоднократно фиксировался замор рыбы.

Сероводород – продукт гниения водорослей, попавших в воду веток и листьев, жизнедеятельности бактерий. Возможно, поэтому пик выбросов сероводорода приходится на август, когда безветренная погода, вода максимально прогрелась, в ней активно размножаются бактерии, разлагается органика.

Кандидат химических наук, доцент кафедры физической химии и хроматографии Самарского университета им. Королёва Елена Колосова отмечает:

«Промышленные выбросы – это в основном диоксид серы, а не сероводород, у него другой запах. Сероводород – это продукт гниения. Он может образовываться в местах, где располагаются канализационные сооружения, в том случае, если сточные воды недостаточно очищены. Он также образуется при гниении отходов на свалках. Источником сероводорода может стать заболоченная местность, такая как, например, в Волгаре. Так что природные источники, водоёмы могут сильно влиять на показания экологического поста в этом микрорайоне».

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