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Правительство Самарской области утвердило правила отлова бродячих животных

21 июня 2024 09:59
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Правительство Самарской области утвердило правила отлова бродячих животных

Постановление правительства региона размещено на официальном сайте ведомства.

Называется документ: «постановление об утверждении порядка организации деятельности пунктов временного содержания, а также норм содержания в них животных без владельцев на территории области». Он подписан и.о. первого вице-губернатора – председателя правительства Натальей Катиной.

Помимо детальных требований к приютам (от периодичности кормления до складирования экскрементов) этот 27 страничный документ с 8 приложениями содержит требования к процессу отлова бродячих особей, которые до предела осложняют этот процесс для специализированных организаций.

В частности, при проведении отлова запрещается: производить соответствующие действия в присутствии несовершеннолетних, в случае применения средств обездвиживания стрелять по неясно видимой цели при плохом освещении и ограниченной видимости в кустах и вдоль узких пространств, применять способы, которые могут привести к травмам и увечьям животных.

При этом организация, занимающаяся отловом обязана обеспечить цветную видеофиксацию каждого процесса не менее 15 секунд. В кадре должны четко просматриваться морда, уши и идентификационные номера.

По каждому случаю составляется акт, пишет Обоз.инфо. 

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