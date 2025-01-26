После морозов Самару ждет аномальное потепление

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Аномальное тепло для зимы временно покинуло территорию Самарской области, а всё из-за активных атлантических циклонов, они перемещаются вдоль побережья Европы, вынося теплый влажный воздух в северные широты.

Самарский регион с 25 по 27 января будет находиться под влиянием отрога Сибирского антициклона, потому погоду сохранится умеренно-морозная без существенных осадков со слабым ветром. Ну, а потом вернутся аномалии. Зима вновь станет теплее исторически зафиксированных норм.

Уже со вторника, 28 января, максимальная суточная температура станет превышать ноль градусов. Три дня подряд столбик термометра будет достигать отметки +1°C. 27 и 31 января ожидаются снег и дождь, вероятность осадков очень велика. Самая минимальна температура воздуха на следующей неделе будет -1°C, пишет ГТРК-Самара.