Погода в Самарской области 8 октября обновила температурный рекорд почти 90-летней давности

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Аномальное тепло, которое продолжает держаться в Самарской области, побило сразу несколько рекордов. Во вторник, 8 октября 2024 года, абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт на семи метеостанциях. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По информации специалистов, рекордные показатели были зафиксированы в Клявлино. В последний раз настолько тепло там в этот день было в 1935 году – тогда воздух прогрелся до 21,5 градуса. В этом году зафиксировали 23, 5 градуса. Не менее впечатляющие результаты были зафиксированы в Челно-Вершинах и Серноводске. Там столбики термометров поднялись до отметок 23,7 и 24,6 градуса соответственно.

В Большой Глушице температура достигла 25,6 градуса, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда 1963 года. Кинель-Черкассы установили новый максимум с показателем 25,5 градуса, превысив рекорд на 2,3 градуса.

Самара тоже не осталась в стороне – температура поднялась до 24,4 градуса, побив рекорд 1963 года. Однако самым жарким местом 8 октября стал Авангард, где температура воздуха достигла 25,7 градуса. Это на 0,9 градуса выше предыдущего показателя, пишет Самара-КП.