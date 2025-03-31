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Под Самарой не обнаружили загрязнения воздуха после пожара на мусорном полигоне

31 марта 2025 10:27
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Под Самарой не обнаружили загрязнения воздуха после пожара на мусорном полигоне

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве организовали замеры воздуха после пожара на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка". Специалисты управления вместе с представителями лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" взяли пробы на территории ближайшей жилой застройки.

Атмосферный воздух проверили на содержание формальдегида, аммиака, оксида углерода, азота диоксида, азота оксида, сажи, хлористого водорода, акролеина, взвешенных веществ, РМ 10, РМ 2,5, метилмеркаптана.

- По результатам измерений превышений загрязняющих веществ не установлено, - заявили в Роспотребнадзоре.

Напомним, пожар на мусорном полигоне произошел 28 марта. После ликвидации возгорания на площадке устраняли его последствия, пишет Сова. 

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