Почти 100 кг семян сосны высеяли в Фёдоровском лесном питомнике

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В конце апреля завершился посев семян сосны, которые были заготовлены в прошлом году в объёме 200 кг. Для этого осенью в лесничествах региона было собрано 20 тонн шишек: сначала они отправляются на шишкосушилку, чтобы на выходе получилось чистое семя, затем закладываются на хранение, за 40 дней до высева проходят холодное стратифицирование, а затем замачиваются в воде с микроэлементами для лучшего прорастания.

«В этом году в Фёдоровском лесном питомнике мы высеяли 98,4 кг семян сосны. Посев проводится и с помощью техники, и вручную. Трактор высевает семена по рядам, потом специалисты проходят вручную и подсыпают землей. Важно, чтобы семена были и под землей, но и не глубоко. Механизм – хорошо, но без рук никуда. Потом мы с помощью техники присыпаем ряды опилками, чтобы в почве сохранилась влага и у семян не было ожога», – прокомментировал руководитель Ставрополького управления ГБУ СО «Самаралес» Андрей Брыкин.

Через два года на одном гектаре должно вырасти 900 тысяч сеянцев сосны. Всё это время специалисты поливают будущие сеянцы, пропалывают от сорняков, затеняют посевы от солнца и защищают от вредителей, болезней. Те семена, которые были высеяны в 2023 году, уже выросли до стандартного посадочного материала и часть из них высаживается в лесной фонд этой весной. Другую часть будут готовить к высадке осенью.

«В нашем регионе три основные лесообразующие породы: сосна, дуб и берёза. Фёдоровский лесной питомник готовит порядка 2,5 млн сеянцев каждый год, а всего на 17 лесных питомниках выращивается более 5 млн сеянцев», – рассказал главный лесничий Ставропольского лесничества Александр Чернов.

Заготовка семян, выращивание посадочного материала и лесовосстановление региона ведется по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». В этом году самарские лесоводы высадят 850 га леса и дополнят лесные культуры на площади 1300 га.