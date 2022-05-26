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Первые птенцы редких камчатских соколов появились в питомнике на Камчатке, передает ТАСС.

"В соколином центре на Камчатке появились первые птенцы! Напоминаю, по поручению президента начали масштабную работу по созданию первых центров сохранения и репродукции редких видов птиц. Камчатский центр зимой принял 42 пары соколов, и буквально на днях появилось первое потомство. Создание таких центров очень важно для орнитологического баланса, восстановления популяции птиц редких хищных пород и противодействия браконьерству", - сообщила в среду заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко в Telegram-канале, выложив видео с птенцами.

Кроме того, по ее мнению, возрождение соколиных традиций в России будет способствовать укреплению сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки, а также развитию экологического туризма на Камчатке.

Первый международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород начал работу в Мильковском районе Камчатского края в феврале. Ранее сообщалось, что в соколиный центр доставят 84 особи хищных птиц. Проект является резидентом ТОР "Камчатка". Как заявлял глава Камчатки Владимир Солодов, задача центра, с одной стороны, воспроизвести популяцию соколов, а с другой - привлечь внимание к этим птицам. Солодов также указал, что нужно привлечь арабских партнеров к тренировкам птиц, а также наладить поставки кречетов в арабские страны.

Фото: скриншот видео