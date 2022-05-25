Я нашел ошибку
Главные новости:
Номинал Пушкинской карты увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год, из которых до 2 тыс. рублей можно потратить на посещение кинотеатров.
У «Пушкинской карты» появились новые возможности
В концерте прозвучали фрагменты из опер русских композиторов М.Глинки, А.Бородина, Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского, П.Чайковского и многие другие музыкальные произведения.
В САТОБ прошел концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры
Рекордно короткий срок регистрации для тех, кто сдал полный и качественный комплект документов.
Росреестр СО сократил сроки регистрации объектов «бытовой недвижимости»
Вероятна угроза возникновения пожаров в жилье в связи увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления.
Оранжевый уровень опасности: в Самарской области сохранятся заморозки
До 10 июня по телефонам «горячих линий».
В Самаре проводят тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детского отдыха
В отдельных проблемных локациях улицы Магистральной помимо нанесения выравнивающего слоя будет произведен ремонт основания.
В Самаре продолжается ремонт улицы Магистральной 
Зрителей ждут на площадке открытого кинотеатра на IV очереди набережной.
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на 25-29 мая
Гимназия №3, которая ведет свою историю с 1910 года, по праву считается одним из лучших образовательных учреждений Самарской области.
Виктор Кудряшов поздравил выпускников гимназии №3 с окончанием учебного заведения
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.97
-1.24
EUR 58.87
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Оранжевый уровень опасности: в Самарской области сохранятся заморозки

25 мая 2022 15:55
59
Вероятна угроза возникновения пожаров в жилье в связи увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления.

По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 25 и 26 мая 2022 года местами в Самарской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 С.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период. Необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Вероятна угроза возникновения пожаров в жилье в связи увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона быть предельно внимательными. Для предотвращения пожаров напоминаем основные правила использования отопительных приборов:

- обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть.

- никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов. Обогреватели должны включаться в сеть только посредством вилок через розетки заводского изготовления, находящиеся в исправном состоянии.

- ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы и топящуюся печь без присмотра. Соблюдение правил пожарной безопасности в быту сохранит вашу жизнь и имущество!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
25 мая 2022  13:57
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
145
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй  раз
25 мая 2022  12:45
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй раз
182
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
24 мая 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
467
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
24 мая 2022  12:36
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
493
Дмитрий Азаров
24 мая 2022  09:29
Дмитрий Азаров "Я уверен, что Студвесна зарядилась нашей волжской, самарской энергией"
435
Весь список