Общественный совет СО по экологической безопасности в действии

134

Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе Самарской области был создан в марте 2019 года по инициативе Дмитрия Азарова.

Сейчас общественный совет является постоянно действующим коллегиальным экспертным совещательным органом, призванным решать вопросы в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.

В состав совета входят представители органов государственной власти, надзорных органов, общественных объединений и некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, образовательных учреждений, науки и просвещения, а также профессиональные эксперты в области охраны окружающей среды.

Основными целями деятельности Совета являются анализ существующей экологической ситуации на территории Самарской области, а также подготовка предложений и рекомендаций, направленных на создание благоприятных условий для проживания населения, обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов на территории Самарской области.

За 3 года работы Общественный совет стал эффективной площадкой для диалога и выработки совместных решений органов власти и общественных институтов.

Ежегодно, по предложению членов Общественного совета формируется и утверждается губернатором Самарской области повестка работы Общественного совета на год.

В период с 2019 года по 2021 год состоялось 5 заседаний Общественного совета, на которых было рассмотрено более 20 актуальных тем в сфере обеспечения экологической безопасности на территории Самарской области.

В рамках заседаний были рассмотрены вопросы обеспечения сохранности практически всех компонентов окружающей среды, перечисленных в статье 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Так, по инициативе членов Общественного совета были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией на территории региона новой схемы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе по устройству, ремонту контейнерных площадок, приобретению мусоросборников для накопления твёрдых коммунальных отходов (контейнеров, бункеров), а также принимаемых мерах по ликвидации несанкционированных свалок отходов. Были отмечены успешные добровольческие практики в сфере обращения с отходами и принят ряд решений по усилению взаимодействия с волонтёрскими и общественными организациями Самарской области по реализации лучших практик в сфере обращения с отходами на территории региона, а также обеспечения экологического просвещения населения Самарской области.

Кроме того, рассматривались проблемные вопросы в сфере обеспечения населения качественной питьевой водой, очистки сточных вод, организованного приёма жидких бытовых отходов от зданий без систем централизованного водоотведения, состоянии поверхностных водных объектов Самарской области и принимаемых мерах, направленных на их сохранение и восстановление.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на заседании Общественного совета в июле 2021 года во внеплановом порядке был рассмотрен вопрос о загрязнении атмосферного воздуха в результате деятельности промышленных предприятий на территории городского округа Отрадный. По результатам ответственным контрольно-надзорным органам и природопользователям даны рекомендации и поручения по решению сложившейся ситуации.

Также, в соответствии с решением Общественного совета была разработана и утверждена стратегия сохранения биоразнообразия на территории Самарской области.

Члены Общественного совета принимают активное в обсуждении вопросов реализации мероприятий, реализуемых в рамках региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», а также федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Также, на очередном заседании во втором полугодии 2021 года были подробно рассмотрены вопросы обеспечения работы, направленной на противодействие незаконной добычи водных биологических ресурсов на территории региона, а также взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с браконьерством.

Все члены Общественного совета принимают активное участие в выездных мероприятиях.

Так, весной 2021 года на территории муниципальных образований Самарской области министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области организована и проведена 21 акция по посадке леса «Сад памяти», в ходе которых высажено 13,8 тысяч саженцев деревьев и кустарников на общей площади 6 га.

В апреле 2021 года члены Общественного совета приняли участие в центральной акции «Сад памяти», посвященной первому полету человека в космос, в ходе которой в Ставропольском лесничестве на площади 2,5 га посажен геоглиф в виде числа «60». Всего в акции приняли участие 150 добровольцев, высажено 11 тысяч сеянцев сосны и березы.

В настоящее время с учетом предложений членов Общественного совета о необходимости рассмотрения наиболее важных вопросов в сфере охраны окружающей среды формируется повестка работы на 2022 год. Работа Общественного совета продолжается на постоянной основе.