Я нашел ошибку
Главные новости:
Он незаконно получил 825 тысяч рублей.
Фермер из Похвистнево ответит перед судом за мошенничество при получении субсидии
Виртуозная экранизация романа Марио Пьюзо от Френсиса Форда Копполы повествует о взлете и падении семьи Корлеоне.
К 50-летию киношедевра: кинотеатр «Художественный» приглашает на единственный показ фильма «Крестный отец»
По итогам января 2022 года в регионе введено в эксплуатацию 186 тысяч квадратных метров жилья. Это 10% от планового задания на текущий год.
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода в эксплуатацию жилья
Из них 4118 подано в электронном виде.
В самарский Росреестр еженедельно поступает более 9 500 заявлений о регистрации прав на недвижимость
В Самаре за сутки заболели 1465 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Отделения Сбербанка будут работать в режиме будних дней.
Режим работы Сбербанка 26 и 27 февраля
За 3 года работы Общественный совет стал эффективной площадкой для диалога и выработки совместных решений органов власти и общественных институтов.
Общественный совет СО по экологической безопасности в действии
Новый резидент создаст организацию по подбору и подготовке кадров для сферы строительства.
ТОР «Чапаевск» пополнилась новым резидентом
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.55
-3.38
EUR 93.6
-4.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Общественный совет СО по экологической безопасности в действии

25 февраля 2022 16:18
134
За 3 года работы Общественный совет стал эффективной площадкой для диалога и выработки совместных решений органов власти и общественных институтов.

Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе Самарской области был создан в марте 2019 года по инициативе Дмитрия Азарова.

Сейчас общественный совет является постоянно действующим коллегиальным экспертным совещательным органом, призванным решать вопросы в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.

В состав совета входят представители органов государственной власти, надзорных органов, общественных объединений и некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, образовательных учреждений, науки и просвещения, а также профессиональные эксперты в области охраны окружающей среды.

Основными целями деятельности Совета являются анализ существующей экологической ситуации на территории Самарской области, а также подготовка предложений и рекомендаций, направленных на создание благоприятных условий для проживания населения, обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов на территории Самарской области.

За 3 года работы Общественный совет стал эффективной площадкой для диалога и выработки совместных решений органов власти и общественных институтов.

Ежегодно, по предложению членов Общественного совета формируется и утверждается губернатором Самарской области повестка работы Общественного совета на год.

В период с 2019 года по 2021 год состоялось 5 заседаний Общественного совета, на которых было рассмотрено более 20 актуальных тем в сфере обеспечения экологической безопасности на территории Самарской области.

В рамках заседаний были рассмотрены вопросы обеспечения сохранности практически всех компонентов окружающей среды, перечисленных в статье 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Так, по инициативе членов Общественного совета были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией на территории региона новой схемы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе по устройству, ремонту контейнерных площадок, приобретению мусоросборников для накопления твёрдых коммунальных отходов (контейнеров, бункеров), а также принимаемых мерах по ликвидации несанкционированных свалок отходов. Были отмечены успешные добровольческие практики в сфере обращения с отходами и принят ряд решений по усилению взаимодействия с волонтёрскими и общественными организациями Самарской области по реализации лучших практик в сфере обращения с отходами на территории региона, а также обеспечения экологического просвещения населения Самарской области.

Кроме того, рассматривались проблемные вопросы в сфере обеспечения населения качественной питьевой водой, очистки сточных вод, организованного приёма жидких бытовых отходов от зданий без систем централизованного водоотведения, состоянии поверхностных водных объектов Самарской области и принимаемых мерах, направленных на их сохранение и восстановление.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на заседании Общественного совета в июле 2021 года во внеплановом порядке был рассмотрен вопрос о загрязнении атмосферного воздуха в результате деятельности промышленных предприятий на территории городского округа Отрадный. По результатам ответственным контрольно-надзорным органам и природопользователям даны рекомендации и поручения по решению сложившейся ситуации.

Также, в соответствии с решением Общественного совета была разработана и утверждена стратегия сохранения биоразнообразия на территории Самарской области.

Члены Общественного совета принимают активное в обсуждении вопросов реализации мероприятий, реализуемых в рамках региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», а также федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». 

Также, на очередном заседании во втором полугодии 2021 года были подробно рассмотрены вопросы обеспечения работы, направленной на противодействие незаконной добычи водных биологических ресурсов на территории региона, а также взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с браконьерством.

Все члены Общественного совета принимают активное участие в выездных мероприятиях. 

Так, весной 2021 года на территории муниципальных образований Самарской области министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области организована и проведена 21 акция по посадке леса «Сад памяти», в ходе которых высажено 13,8 тысяч саженцев деревьев и кустарников на общей площади 6 га.

В апреле 2021 года члены Общественного совета приняли участие в центральной акции «Сад памяти», посвященной первому полету человека в космос, в ходе которой в Ставропольском лесничестве на площади 2,5 га посажен геоглиф в виде числа «60». Всего в акции приняли участие 150 добровольцев, высажено 11 тысяч сеянцев сосны и березы.

В настоящее время с учетом предложений членов Общественного совета о необходимости рассмотрения наиболее важных вопросов в сфере охраны окружающей среды формируется повестка работы на 2022 год. Работа Общественного совета продолжается на постоянной основе.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
206
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 февраля 2022  13:35
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
319
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
25 февраля 2022  09:19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
311
Дмитрий Азаров отметил, что в нынешних условиях жители Донбасса оказались под колоссальной агрессией.
24 февраля 2022  16:57
Секретарь реготделения "ЕР" Дмитрий Азаров рассказал о создании внепартийной общественной организации помощи гражданам Донбасса
1109
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
24 февраля 2022  14:02
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
947
Весь список